Začíná oprava trati na Bubenském nábřeží, tramvaje nepojedou do listopadu

Dopravní omezení Bubenské nábřeží Změny tras tramvajových linek

Linky č. 1 a 25 budou v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněny přes zastávky Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí.

budou v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněny přes zastávky Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí. Linka č. 6 bude cca od 6:15 hod. do 21:30 hod ve směru z centra ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Balabenka, Divadlo Gong a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská.

bude cca od 6:15 hod. do 21:30 hod ve směru z centra ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Balabenka, Divadlo Gong a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská. Linka č. 12 bude ve směru ze Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud bude dále pokračovat jako linka č. 14 směr Spořilov.

bude ve směru ze Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud bude dále pokračovat jako linka č. 14 směr Spořilov. Linka č. 14 bude ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud bude dále pokračovat jako linka č. 12 směr Sídliště Barrandov. Změny v zastávkách tramvají a náhradní autobusová doprava X25 Zřizuje se zastávka Vltavská v obou směrech na předmostí Hlávkova mostu.

v obou směrech na předmostí Hlávkova mostu. Pro cestu do oblasti Holešovic doporučujeme využít přestup na tramvaj ve stanici metra Nádraží Holešovice.

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X25 v trase Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Maniny. Zastávky linky X25: Maniny – nástupní, Tusarova, Pražská tržnice: v zastávkách tramvají Vltavská: na nábřeží Kapitána Jaroše, v prostoru pod Negrelliho viaduktem

na nábřeží Kapitána Jaroše, v prostoru pod Negrelliho viaduktem (od 23. října 2021 bude zastávka Vltavská, směr Strossmayerovo náměstí, na nábřeží Kapitána Jaroše přemístěna do pravidelné autobusové zastávky)

Strossmayerovo náměstí: v ulici Dukelských hrdinů, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

v ulici Dukelských hrdinů, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu Vltavská: na nábřeží Kapitána Jaroše, v zastávce linky č. 156

na nábřeží Kapitána Jaroše, v zastávce linky č. 156 Pražská tržnice: na Bubenském nábřeží, u chodníku za zastávkou tramvají

na Bubenském nábřeží, u chodníku za zastávkou tramvají Dělnická a Maniny – výstupní: v zastávkách tramvají Změny v zastávkách autobusů do 23. října 2021 do cca 0:30 hod. Pro linky č. 156, 905 a 911 se přemísťuje zastávka Vltavská, směr Strossmayerovo náměstí, resp. Dlouhá třída na nábřeží Kapitána Jaroše přibližně o 100 metrů zpět do zastávky linky X25 pod Negrelliho viaduktem. Zdroj: DPP