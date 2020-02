Od února začne oprava kolejí ve Vysočanech, tramvajová trať se propadala

Trať v Sokolovské ulici potřebuje opravu především proto, že se propadá.



„Když se na ni podíváte, tak se tramvaje při jízdě kývají ze strany na stranu a musí jet poměrně pomalu. Na trati budou odstraněny betonové panely. Vznikne vana s tlumící antivibrační rohoží, na tom bude na betonové desce umístěna nová tramvajová trať a kolejnice, povrch bude asfaltový,“ řekl technický ředitel Pražského dopravního podniku (DPP) Jan Šurovský.

Změněny budou trasy tramvají. Linka 14 bude končit na Palmovce. Tramvaj číslo 16 bude končit u vysočanské polikliniky. Zajíždět sem budou obousměrné tramvaje, které vždy ve směru z centra přejedou po provizorní konstrukci na druhou kolej a vydají se zpět do centra. Z Lehovce na náměstí OSN bude jezdit náhradní linka 36, kde se obrátí a pojede zpět.

Upravena bude zastávka Vysočanská ve směru z centra. Zkrácena bude na délku jedné tramvajové soupravy, od čehož si DPP slibuje zvýšení bezpečnosti.

„Zvýšená vozovka začne bezprostředně za stojící tramvají. Bude tam zvýšený práh a ani méně bystrý řidič se nebude moci rychle rozjet mezi lidi na nástupišti,“ dodal Šurovský.

Rekonstrukce Poděbradské i v Nádražní ulici

Ve Vysočanech se budou řidiči potýkat s problémy ještě na Poděbradské. Rekonstrukci 535 metrů dlouhého úseku mezi ulicemi Čerpadlová a Podkovářská zahájí Technická správa komunikací 24. února a akce potrvá do května. Směr z centra bude uzavřen a doprava bude převedena do jízdního pásu ve směru do centra, kdy v každém směru bude jeden jízdní pruh. V případě vjezdů bude opravována jedna jeho polovina.

V nejhorším stavu je nyní v Praze podle Šurovského trať v Nádražní ulici mezi Smíchovským nádražím a Zlíchovem. „Za měsíc zahájíme rekonstrukci. Je to největší rekonstrukce a největší omezení v tramvajové dopravě letos. Bude to od března do října,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).