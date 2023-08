Vytíženou tramvajovou trať v Ječné ulici čeká oprava, v plánu jsou výluky

Omezení se dotkne také provozu na magistrále, dělníci totiž opraví i koleje křižující Sokolskou a Legerovu ulici, sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Trať se neopravovala téměř 30 let.

Výluka začne platit v pátek přibližně ve 04:30 a potrvá do neděle 20. srpna do 23:59. „Jedná se o jednu z nejdůležitějších spojnic východní a západní části pražské tramvajové sítě, tudíž jednu z nejfrekventovanějších tratí, čemuž odpovídá i její opotřebení. V místech přejezdů přes magistrálu v Legerově a Sokolské ulici se k zatížení od tramvají přidává i zátěž od automobilové dopravy,“ uvedl vedoucí tramvají v DPP Miroslav Penc.

Na některých místech jsou zkorodované žlaby velkoplošných panelů a zdegradovaná podkladní asfaltová vrstva, která je pod takzvanými BKV panely, které podnik dlouhodobě nahrazuje modernějšími podklady. Na některých místech budou dělníci trať zcela rozebírat, vyndávat panely, měnit podkladovou vrstvu a následně vše skládat zpět.

Linka číslo 6 bude rozdělena na dvě části. Ve směru od Palmovky se na Karlově náměstí změní v číslo 16 a pojede na Kotlářku. Ve směru od Kubánského náměstí pojede ze zastávky I. P. Pavlova jako linka 10 na Sídliště Ďáblice. Tramvaj číslo 10 pojede ve směru od Sídliště Řepy z Karlova náměstí jako číslo 22 na Bílou Horu. Ve směru od Sídliště Ďáblice pojede z I. P. Pavlova jako linka číslo 6 na Kubánské náměstí.

Schéma náhradní dopravy | foto: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Rozdělena je také linka 16, která se ve směru od Kotlářky na Karlově náměstí změní na číslo 6 a pojede na Palmovku. Od Ústředních dílen DP pojede ze zastávky I. P. Pavlova přes Bruselskou a Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.

Páteřní linka číslo 22 bude v provozu ve dvou variantách trasy. Spoje jedoucí ze zastávky Bílá Hora budou na Karlově náměstí přečíslovány na linku 10 a pojedou do Řep. Tramvaje, které pojedou z Vypichu na Nádraží Hostivař, mezi Karlovým náměstím a zastávkou Koh-i-noor pojedou přes Albertov, Otakarovu a Bohemians.

Linka číslo 23 ve směru od Královky pojede z Karlova náměstí na Albertov a přes Výtoň a Palackého náměstí se vrátí na Karlovo náměstí a zpět na svou trasu. Přestože Ječnou ulicí nejezdí, dotknou se omezení linky 24, která bude končit ve směru od Vozovny Kobylisy na Florenci.

Noční linky číslo 91, 97 a 99 pojedou z Karlova náměstí přes Moráň, Albertov a Náměstí Bratří Synků na Bruselskou. Přes Albertov pojede na Otakarovu také linka číslo 96.

V denním provozu pojede linka číslo 32, která zamíří ze Zvonařky na Náměstí Míru, dále na Vršovické a Čechovo náměstí, poté okolo Slavie na Zahradní Město.

Výluka se dotkne také řidičů aut. Od pátečních zhruba 20:00 do nedělních 20:00 bude zcela uzavřena Sokolská ulice mezi Žitnou a Ječnou ulicí. Současně bude Štěpánská ulice jednosměrná od Žitné směrem do Ječně. V opačném směru do ní bude zákaz vjezdu. Auta budou muset po objízdné trase. Od 19. do 20. srpna pak bude zcela uzavřena Legerova ulice v úseku mezi křižovatkami s Rumunskou a Jugoslávskou ulicí.