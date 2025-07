sku Sára Kultová Autor:

Před řidiči směřující v Praze 5 z Andělu do Plzeňské ulice se otvírá rozkopaná vozovka, přesto si to místo k objížďce namíří po tramvajových kolejích do zákazu vjezdu. První den kompletní uzavírky části důležitého tahu, která kvůli rozsáhlým opravám potrvá do konce prázdnin, přinesl zmatky.