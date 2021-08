Oprava Kutnohorské omezí provoz, do centra Prahy se pojede objížďkou

Dělníci budou silnici opravovat po polovinách. Nejdříve bude až do 12. září uzavřen směr do Prahy a následně pruh ve směru z města.



„Po celou dobu opravy tohoto úseku bude veden provoz ve směru jízdy z Prahy do Říčan po Kutnohorské ulici. Ve směru jízdy Říčany – Praha bude provoz veden po objízdných trasách tak jako při opravě předchozího,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Nákladní doprava bude jezdit po silnici II/101 na D1. Řidiči osobních aut pojedou ve směru do centra po objízdné trase. Ta povede ulicemi Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového hnutí, Türkova a 5. května.



Do Štěrbohol a Dolních Měcholup pak pojedou po ulici Přátelství, následně Františka Diviše a Hornoměcholupskou a přes Průmyslovou na Kutnohorskou.

Omezení se dotkne provozu autobusů MHD. Stejně jako v případě aut, bude zachován provoz směrem z Prahy.



V opačném směru pojedou linky číslo 111, 329 a 908 ve směru na Skalku přes Dubeč, kdy poslední pravidelnou zastávkou bude Lázeňka. Do zastávek K Dubečku a Dolní Měcholupy nepojedou.



Autobusy číslo 229, 364, 366 a 903 ve směru Depo Hostivař pojedou přes Horní Měcholupy a Hostivař do Dolních Měcholup a dále po svých trasách.

Linka 204 pojede ve směru do Horních Počernic ze zastávky Boloňská přes Nádraží Hostivař do Dolních Měcholup a linka 240 bude ve směru na Černý Most odkloněna z Nádraží Horní Měcholupy přes zastávky Průmstav, Fruta a Na Vrchách do zastávky Dubeček, odkud pojede po své pravidelné trase.