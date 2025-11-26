Dva roky objížděk. Opravy orlické i slapské hráze zkomplikují přejezd Vltavy

Marek Kočovský
  16:53
Nedávno opravený most ve Štěchovicích v okrese Praha-západ čeká možná už za čtyři týdny pořádný nápor. Stane se totiž pro široké okolí jedinou cestou na druhý břeh Vltavy. Po Novém roce začnou opravy na hrázi vodního díla Slapy, které na dva roky znemožní průjezd po tamní silnici. Stejný problém pak nastane o pár desítek kilometrů zpět proti proudu řeky. Uzavírka tam čeká silnici přes hráz orlické přehradní nádrže.
Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955.

Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955. | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Korunu hráze VD Slapy čeká během několika let zásadní rekonstrukce. Bude...
Návodní líc hráze vodního díla Slapy. Uprostřed je pět vtokových věží, úplně...
Návodní líc hráze slapské přehrady. Jasně je vidět pět vtokových věží....
Vzdušní líc VD Slapy. Okna pod skluzy bezpečnostních přelivů vedou do strojovny...
8 fotografií

V případě Slap jde o největší rekonstrukci od výstavby vodního díla před sedmdesáti lety. Tomu odpovídá také investice, která podle plánu přesáhne 194 milionů korun bez daně. Úpravy od sebe na dlouhý čas oddělí především přes vltavskou hladinu sousedící Rabyni a Slapy. Podle vedení Povodí Vltavy jde ale o nevyhnutelný krok.

„Projekt se chystal celých pět let, je to generální oprava mostovky, která zahrnuje výměnu vodorovných nosných konstrukcí. Začne v lednu, jakmile dojde k předání staveniště. Hotovo by mělo být do konce roku 2027,“ upřesňuje mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.

Po Novém roce začnou opravy na hrázi vodního díla Slapy, které na dva roky znemožní průjezd po tamní silnici.

Po Novém roce začnou opravy na hrázi vodního díla Slapy, které na dva roky znemožní průjezd po tamní silnici.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nejen že přes betonový kolos neprojedou auta, ale přes hráz se nedostanou ani pěší. „Řidiči budou nasměrováni na objízdnou trasu vedenou přes most ve Štěchovicích. Občané i rekreanti navíc mohou využít autobusy, které dopravci v lokalitě posílí,“ řekla Pavlína Mertl.

Konec dlouhé objížďky. Most přes Vltavu je opravený, práce se protáhly o půl roku

Shodou okolností se dva roky nedostanou auta přes Vltavu ani po silnici na hrázi Orlíku. Důvodem je další etapa stavby obřího bezpečnostního přelivu. Že k uzavření silnice jednou dojde,tak věděly okolní obce už dlouho dopředu. Přesto to místní považují za nepříjemnost, kterou budou někteří řešit takřka každý den.

Kvůli další etapě stavby obřího bezpečnostního přelivu se dva roky nedostanou auta přes Vltavu ani po silnici na hrázi Orlíku.

Kvůli další etapě stavby obřího bezpečnostního přelivu se dva roky nedostanou auta přes Vltavu ani po silnici na hrázi Orlíku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Nikam moc nevyrážím, takže mě to nijak neovlivní, ale hodně lidem to znepříjemní život, když budeme z jedné strany odříznutí,“ reagovala při návštěvě obce na dotaz redaktora iDNES.cz starší obyvatelka Solenic. Tedy obce, která leží jen kousek od paty obří betonové hráze.

Další oslovení doufají, že stavba nepotrvá déle než avizované dvě sezony. „Nějak to vydržíme, prý se má jezdit přes lávku, ale jen s povolením,“ uvedli.

To je varianta, kterou ale budou využívat jen lidé, kteří nezbytně potřebují v Solenicích přejíždět. Povolení přednostně dostanou zaměstnanci orlické vodní elektrárny a další, kteří zajišťují chod přehrady. Zmiňovaná lávka je úzká a primárně není určená pro auta. Provoz tam proto budou řídit semafory. Ostatní řidiči si zajedou až desítky kilometrů po objížďkách.

„Cesta přes lávku nemusí být ta nejvýhodnější, obávám se, že tam budou kolony. Upozornil jsem spoluobčany, že od nás preferujeme jízdu po vyznačených objížďkách. Tedy na Příbram přes Kostelec a Lety, případně na Kamýk nad Vltavou,“ říká Václav Vozábal, starosta nedalekých Klučenic.

Dvě jaderné cesty přes kraj

Slapské přehrady se pak výhledově dotkne ještě další rozsáhlý logistický projekt. A to bezprostředně po dokončení plánovaných oprav. Má se totiž stát přepravním uzlem pro dodávky dílů pro opravy či dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Aktuálně proto technici provádějí geotechnický průzkum pomocí vrtů.

Dlouhé objížďky, na autobus přívozem. Kvůli opravě mostu hrozí kraji žalobou

Ve hře je tak třeba možná stavba lodního výtahu, který na slapské hrázi chybí. Pokud by po vodě pluly velké části pro Temelín, museli by je za stávajícího stavu převážet na druhou stranu tahače. „V tuto chvíli očekáváme, že na další úpravy na hrázi dojde v letech 2028 až 2031, po dokončení generální opravy mostovky na vodním díle Slapy,“ konstatuje Pavlína Mertl.

V kraji to ale nebude jediná trasa, po níž pojedou nadměrné náklady pro jaderné zařízení. Východní část regionu se už nyní chystá na transporty pro jihomoravské Dukovany.

Díly pojedou na lodích po Labi z Hamburku až do Týnce nad Labem na Kolínsku. Tam je přeloží na návěsy tahačů a vyrazí na Kutnou Horu, Čáslav a na Golčův Jeníkov. Potřebovat budou kvalitní, dostatečně široké cesty, které je bezpečně unesou. V centrálním regionu půjde o zhruba 35 kilometrů silnic. Už nyní se pracuje na úpravách.

Tajemství přehrad

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních...

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...

Dva roky objížděk. Opravy orlické i slapské hráze zkomplikují přejezd Vltavy

Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955.

Nedávno opravený most ve Štěchovicích v okrese Praha-západ čeká možná už za čtyři týdny pořádný nápor. Stane se totiž pro široké okolí jedinou cestou na druhý břeh Vltavy. Po Novém roce začnou opravy...

26. listopadu 2025  16:53

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i...

26. listopadu 2025  16:30

Narkoman se žloutenkou kradl v obchoďáku, při zadržení bodl ochranku injekcí

Recidivista chycený při krádeži zaútočil stříkačkou, která měla být infikována...

Mělo to být jen prosté zajištění zloděje. Devatenáctkrát trestaný recidivista, který v pražském obchodním centru ukradl potraviny, se však svému zadržení rozhodl bránit hrubou silou. Na člena...

26. listopadu 2025  16:07

Do pražských ulic vyjedou vánoční popelářská auta. Světýlka ozdobí i tramvaje

Pražští popeláři slaví vánoční svátky.

Dva svátečně ozdobené popelářské vozy se světýlky už tradičně vyrazí v předvánoční čas do pražských ulic. Pražské služby (PSAS) je vypraví v neděli, lidé je pak mohou potkat až do Nového roku. Denně...

26. listopadu 2025  15:08

Čtyřicet miliard na investice. Praha dá nejvíce do dopravy, řada projektů vázne

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražská magistrátní koalice má hotový návrh rozpočtu na poslední rok tohoto volebního období, další příjmy a výdaje už bude schvalovat nová garnitura. Výsledek se nese ve stejném duchu jako jejich...

26. listopadu 2025  14:56

Jak bude vypadat terminál ve stanici Zahradní Město? Rozhodne soutěž

Slavnostní otevření nové stanice Praha-Zahradní Město (24. září 2021)

O podobě dopravního terminálu ve vlakové stanici Zahradní Město v hlavním městě nakonec rozhodne architektonická soutěž. Tu plánuje vypsat Správa Železnic (SŽ) v první polovině příštího roku....

26. listopadu 2025  14:33

Vánoční strom na Staromáku rozzáří hudba Ewy Farné, trhy navštíví statisíce lidí

Instalace vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí. (25. listopadu...

Už v sobotu na Staroměstském náměstí v Praze odstartují letošní adventní trhy. Rozsvícení vánočního stromu doprovodí píseň Ewy Farné Vánoce na míru. Letošní jehličnan ozdobí dvanáct kilometrů řetězů,...

26. listopadu 2025  12:32

USK Praha uzavře základní část Euroligy, proti Gdyni je obrovským favoritem

Valériane Ayayiová z USK Praha sleduje, jak míč míří do zámezí během zápasu s...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zakončí ve středu základní skupinu Euroligy, v níž obhajují titul. Už s jistotou postupu ze třetího místa přivítají Gdyni, která už o šanci na průnik do další fáze...

26. listopadu 2025  10:06

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  8:51,  aktualizováno  9:12

Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. K rozhodčímu se vyjadřovat nechtěl

Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií.

Už po šesti minutách soupeři nabídl gólovku. Na polovině hřiště chybně rozehrál a Bilbao rozjelo nebezpečný protiútok, na jehož konci ale Sanceta vychytal Staněk. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho...

26. listopadu 2025  8:59

Jste pořád stejní blázni, slyšel Trpišovský. Rozhodčí? Zažili jsme horší, reagoval kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Rumšasem během...

Počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedali slávisté ani gól. Mají bod za třetí remízu v pátém zápase. „Kluci jeli na krev, ale na vítězství to nebylo,“ krčil rameny smířený kouč Jindřich...

26. listopadu 2025  7:25

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.

Všichni ho plácali po zádech, i od novinářů slyšel jen slova chvály. Jindřich Staněk, brankář slávistických fotbalistů, to však bral bez emocí. „Já a hrdina? Nemyslím si to. Na hřišti jsem nebyl sám,...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.