„Kvůli dvěma netěsnostem na primárním horkovodním potrubí DN 500 u křižovatky ulic Zálesí a Štúrova jsou od dnešního časného rána dočasně přerušeny dodávky tepla a teplé vody v části Prahy 4 a Prahy 12,“ napsala Pražská teplárenská na webu.
Havárie se týká oblastí Sídliště Krč, Zálesí a Lhotka v Praze 4 a Kamýku a Modřan v Praze 12.
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Dodávky pro asi 3 tisíce domácnosti v oblasti sídliště Novodvorská se podařilo zachovat. Technici provozně zajistili dodávky z Výtopny Krč. Původní rozsah omezení se tak podařilo snížit na přibližně 26 tisíc domácností.
Problémy na potrubí byly patrné již delší dobu. „Je to kvůli prasklému horkovodu, ze země tam už měsíc utíkají asi na třech místech oblaka páry. Dnes nad ránem to zavřeli a Pražská teplárenská to tam řeší,“ uvedl jeden z obyvatel dotčené oblasti.
Závada nastala u křižovatky ulic Zálesí a Štúrova v Krči, kde stavebníci pracují v hustě zasíťovaném terénu. Tyto práce dosud podle Pražské teplárenské dodávky tepla a teplé vody neomezily.
„V nočních hodinách však došlo na hlavním potrubí k náhlému zhoršení stavu. Abychom zajistili bezpečnost provozu a předešli větším škodám před očekávaným ochlazením, museli jsme přistoupit k okamžité opravě,“ uvedla Pražská Teplárenská.
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Informace o rozsahu a postupu opravy jsou na webu firmy v sekci mapa poruch.
Praha 4 má zhruba 136 tisíc obyvatel. Zahrnuje celá katastrální území Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka a Podolí, části katastrálních území Nusle, Michle, Záběhlice a několik domů na Vinohradech.
Praha 12 se nachází v jižní části města a tvoří ji Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná. Podle Českého statistického úřadu měla na konci minulého roku asi 60 600 obyvatel.