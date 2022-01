Na hory i do práce brzy rychleji. Silničáři vylepší tah z Boleslavi na Jičín

Denně tudy podle Ředitelství silnic a dálnic projede závratných 22 tisíc vozidel, a to jak tranzit z jedné části republiky do druhé, tak i obyvatelé obcí v okolí Mladé Boleslavi, kteří touto křižovatkou musejí projet při cestě za prací, do škol, k lékaři či za nákupy.

A to znamená jediné, každodenní kolony.

Ty vznikají hlavně ve třech časových pásmech, když se střídají směny v automobilce a mnoha dalších firmách ve zdejší průmyslové zóně. Velmi vytížené je také páteční odpoledne, kdy obyvatelé Prahy míří na chaty a chalupy a nedělní odpoledne, když se zase vracejí.

„Cesta do práce je jen pro psychicky odolné jedince. Pokud chcete před třináctou hodinou odbočit vlevo do průmyslové zóny, tak musíte vyčkat alespoň pět cyklů zelené na semaforu, než se dostanete ke křižovatce,“ popsal MF DNES zaměstnanec skladu dílů Škoda Auto v Plazech.

Auta mířící rovně na Jičín a vlevo do průmyslové zóny se rozdělují až těsně před křižovatkou, do té doby se tvoří nekonečně dlouhý špalír aut k Olympia centru a někdy až do centra Mladé Boleslavi.

Upraví i vjezd od průmyslové zóny

Změnit by to mohla úprava této křižovatky, kterou už letos plánuje provést Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Další úpravy silnic v kraji Rychlejší průjezd i klidnější život obyvatel má přinést obchvat Mělníka. Stavba jeho druhé etapy začala loni na podzim a dokončena má být letos.

Středočeský kraj chce rovněž letos začít stavět dlouho plánovaný obchvat Hořovic.

V letošním roce budou pokračovat stavby obchvatů Jílového, Jesenice, Králova Dvora a Staré Boleslavi.

Plánovány jsou pro letošní rok ještě propojka Zlonín a propojka Benátky, na kterou běží majetkoprávní vypořádání.

Připravuje se stavba obchvatu Rakovnika. Ten je ve fázi získávání stavebního povolení pro jednu etapu a územního rozhodnutí pro druhou. První etapa se po získání stavebního povolení bude soutěžit. Pokud vše půjde dobře, tak by práce mohly začít příští rok.

„Pokud by došlo k rozšíření křižovatky směrem na Jičín a na Boleslav, tak nám to velmi pomůže. Kvůli tomu, že ve směru na Jičín část aut odbočuje vlevo do průmyslové zóny, se auta hromadí a tvoří se kolona až ke kolejím. Pokud se oba směry rozdělí, tak bych řekl, že to určitě bude lepší,“ doufá starosta Řepova Milan Zachař.

ŘSD hodlá stávající připojovací pruh v tomto směru prodloužit, což povede k rozšíření stávající vozovky a úpravě přilehlého příkopu.

„To sebou současně nese i nutnost přeložky inženýrských sítí. Komunikace je v tomto úseku lemována ocelovými svodidly, která budou obnovena a prodloužena,“ popisuje Martin Buček z ŘSD.

Úpravy se ovšem dočká také výjezd z průmyslové zóny, kde se zase tvoří kolony aut se zaměstnanci odjíždějícími z práce. Tam je navrženo prodloužení stávajícího připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav. Součástí prací bude obnova stávající autobusové zastávky a oprava chodníku.

„Po dokončení stavby bude křižovatka zkušebně řízena semafory s jejich následnou úpravou v souladu s aktuální dopravní situací. Provedena bude muset být samozřejmě i úprava vodorovného a svislého dopravního značení podle nové podoby křižovatky,“ uvedl Buček.

Pracovat by se mohlo už na jaře

Samotné práce mají začít ve druhém čtvrtletí tohoto roku, aktuálně vrcholí přípravy výběrového řízení na zhotovitele. Stavba má vydané pravomocné rozhodnutí.

Ještě letos se má zároveň ulevit řidičům hned na další vytížené křižovatce, a to u obcí Plazy a Kolomuty. Řidiči z těchto obcí musí velmi složitě najíždět na frekventovanou silnici I/38 na poměrně nepřehledné křižovatce. Než jí projedou, trvá někdy i desítky minut kvůli nekonečnému proudu aut po hlavní silnici, tedy těch, které úspěšně projeli předchozí křižovatkou u Řepova. ŘSD tady po letech žádostí obyvatel vybuduje kruhovou křižovatku.

„Tady jsme již v závěrečné fázi veřejného výběrového řízení na zhotovitele. S ohledem na kritéria stanovená zadávací dokumentací a samotnou stavbu bychom práce rádi zahájili na přelomu března a dubna, jakmile to umožní klimatické podmínky,“ dodal Buček.

Tyto práce si téměř jistě vyžádají zásadní dopravní omezení, než tak dojde k žádané úlevě, čeká naopak řidiče čekání v kolonách, nebo objízdné trasy po dálnici a přes Kněžmost.