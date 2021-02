Do pražské Koněvovy ulice se v pondělí vrátí dělníci a omezení dopravy

10:34

Od začátku března se vrátí stavební práce do pražské ulice Koněvova. Rekonstrukce bude rozdělena na dvě části, a to z důvodu zachování maximální obslužnosti. Pro auta i autobusy jsou připraveny objízdné trasy. Uzavírky potrvají až do konce listopadu.