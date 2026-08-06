„Dopravní situaci v naší městské části vnímáme jako složitou. Provoz významně ovlivňují nejen práce na lince metra D, ale také všechny opravy a omezení sítí, které výstavbě metra předcházejí, aby se vůbec mohlo stavět,“ sdělil MF DNES radní pro dopravu Prahy 4 Jaroslav Míth (ODS).
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Průjezd městskou částí bude komplikovaný i pro tramvaje. V pondělí 10. srpna začne v ulici Chodovská oprava trolejí. „Zábor platí pro část ulice Chodovská ve směru do centra. Auta pojedou po tramvajové trati,“ informoval dopravní podnik.
Další zúžení, tentokrát kvůli opravě kolejí, bude platit na křižovatce Chodovské se Záběhlickou, Bohdaleckou a ulicí U Plynárny ve směru na Jižní spojku.
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Řidiči se s dělníky setkají také od 11. srpna v Nuselské. Ulice bude obousměrně uzavřená od křižovatky s Vlastislavovou po Sezimovu. Směrem z Nuslí povede objízdná trasa přes Čestmírovu, v opačném směru auta pojedou ze Sezimové do Táborské a následně zabočí do Vladimírovy ulice.
Cestující pojedou autobusem
I cestující se musejí příští týden od úterý připravit na dvě výluky tramvají. První čeká linky 11 a 24, které spojují centrum se Spořilovem. Místo nich pojedou mezi Spořilovem a náměstím Bratří Synků náhradní autobusy X11, X24 a X96. Výluka potrvá do 28. srpna.
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Na náměstí Bratří Synků nedojedou ani tramvaje z Vozovny Pankrác. Druhá výluka se týká linek 18 a 19, které nahradí autobus X18. Spoj vyrazí z Nádraží Vršovice na Pankrác přes Otakarovu. Tramvaje se na opravenou trať vrátí 16. srpna po 16. hodině.
Komplikace u Jižní spojky
Práce na kolejích ani stavbu metra radnice nepovažuje za nejzásadnější problém. „Doprava momentálně nejvíce drhne na jih od Jižní spojky, zejména ve Vídeňské ulici. Lidé si stěžují a průjezdnost je v létě velmi složitá,“ upřesnil Míth.
Letní uzávěrky v Praze 4
Zdroj: opravujeme.to
Vídeňská je důležitou komunikací, spojuje totiž Jižní spojku s Kunraticemi a Pražským okruhem.
V této ulici probíhají v téměř dvoukilometrovém úseku mezi železničním mostem a zastávkou Zelené domky hned tři stavební akce současně, včetně stavby odbočovacího pruhu do nemocnice Krč.
„Po prázdninách by měla většina uzavírek skončit, takže očekáváme zlepšení situace. Nebude to mít ale dlouhého trvání protože postupně začnou další na podzim a ve větším počtu na jaře příštího roku, kdy budou velké uzavírky související s pokračováním stavby metra D,“ dodal Míth.
Metro se nyní staví v ulici Na Strži od křižovatky s Olbrachtovou a Jeremenkovou po křižovatku s ulicí Antala Staška. Do Libuše auta projedou přes Olbrachtovu a Budějovickou. Omezení potrvá do 14. srpna.
Delší uzávěrka na řidiče čeká v Nových Dvorech. Zde se bude křižovatka kvůli stavbě metra upravovat až do dubna 2032. Tato akce pozměňuje i trasu autobusů, které nově jezdí po objízdné trase přes Chýnovskou.
V Praze 10 je situace dobrá
V počtu letních oprav je na druhém místě městská část Praha 10. Celkem je na jejím území 18 akcí.
„Letní prázdniny jsou pro většinu oprav nejvhodnějším obdobím, protože intenzita dopravy je tradičně nižší než během školního roku. Díky tomu lze potřebné rekonstrukce provádět s menším dopadem na každodenní život obyvatel,“ uvedl mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp.
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Lidé si podle radnice na dopravní situaci příliš nestěžují. „V souvislosti s aktuálními omezeními evidujeme pouze ojedinělé podněty od občanů. Každá stavební akce s sebou přirozeně přináší dočasné komplikace, současnou situaci však nelze označit za mimořádně problematickou,“ popsal Tropp.
Po prázdninách bude většina oprav hotová, pokračovat bude jen rekonstrukce plynovodu v ulici Střemková, která je plánovaná do 30. října.
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„Neočekáváme výraznější dopad na plynulost dopravy,“ uklidnil Tropp. Omezení by se měla týkat především dočasného záboru několika parkovacích míst v bezprostředním okolí stavby.
„Nejnáročnější bývají především havarijní opravy inženýrských sítí, které není možné plánovat s větším časovým předstihem,“ uzavřel Tropp.