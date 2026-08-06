Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V počtu prázdninových rekonstrukcí vede Praha 4. Přidává se oprava tratě do centra

Autor:
  7:18
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nejsledovanější letošní akce představují opravy Kbelské, Plzeňské a zúžení severojižní magistrály. V počtu akcí ale vede Praha 4. Na jejím území se do konce prázdnin uskuteční 19 rekonstrukcí. Navíc příští týden začne oprava tramvajové tratě, která spojuje centrum se Spořilovem. Řidiče čeká na čtyřech místech i více než půlhodinové zdržení.

„Dopravní situaci v naší městské části vnímáme jako složitou. Provoz významně ovlivňují nejen práce na lince metra D, ale také všechny opravy a omezení sítí, které výstavbě metra předcházejí, aby se vůbec mohlo stavět,“ sdělil MF DNES radní pro dopravu Prahy 4 Jaroslav Míth (ODS).

Triky černých pasažérů. Na revizory zkouší vyzrát i jízdenkami, které vyrobí AI

Průjezd městskou částí bude komplikovaný i pro tramvaje. V pondělí 10. srpna začne v ulici Chodovská oprava trolejí. „Zábor platí pro část ulice Chodovská ve směru do centra. Auta pojedou po tramvajové trati,“ informoval dopravní podnik.

Další zúžení, tentokrát kvůli opravě kolejí, bude platit na křižovatce Chodovské se Záběhlickou, Bohdaleckou a ulicí U Plynárny ve směru na Jižní spojku.

Magistrálu čeká čtvrtá oprava. Odborníci kritizují souběh uzavírek v centru

Řidiči se s dělníky setkají také od 11. srpna v Nuselské. Ulice bude obousměrně uzavřená od křižovatky s Vlastislavovou po Sezimovu. Směrem z Nuslí povede objízdná trasa přes Čestmírovu, v opačném směru auta pojedou ze Sezimové do Táborské a následně zabočí do Vladimírovy ulice.

Cestující pojedou autobusem

I cestující se musejí příští týden od úterý připravit na dvě výluky tramvají. První čeká linky 11 a 24, které spojují centrum se Spořilovem. Místo nich pojedou mezi Spořilovem a náměstím Bratří Synků náhradní autobusy X11, X24 a X96. Výluka potrvá do 28. srpna.

FOTOGALERIE: „Příští zastávka Hodkovičky.“ Nové hlášení rozezní tramvaje během října

Na náměstí Bratří Synků nedojedou ani tramvaje z Vozovny Pankrác. Druhá výluka se týká linek 18 a 19, které nahradí autobus X18. Spoj vyrazí z Nádraží Vršovice na Pankrác přes Otakarovu. Tramvaje se na opravenou trať vrátí 16. srpna po 16. hodině.

Komplikace u Jižní spojky

Práce na kolejích ani stavbu metra radnice nepovažuje za nejzásadnější problém. „Doprava momentálně nejvíce drhne na jih od Jižní spojky, zejména ve Vídeňské ulici. Lidé si stěžují a průjezdnost je v létě velmi složitá,“ upřesnil Míth.

Letní uzávěrky v Praze 4

  • Oprava tramvajových tratí:
    - Chodovská od 10. srpna.
    - Nuselská od 11. srpna.
    Obě akce potrvají do 29. srpna.
  • Omezení kvůli stavbě metra D:
    – Na Strži do 14. srpna.
    – Štúrova, Durychova do 30.dubna 2032.
    U všech těchto akcí mohou řidiči v kolonách čekat i přes půl hodiny.
  • Omezení ve Vídeňské:
    – Oprava mostu vlečky linky metra C do 31. srpna.
    Zdržení až 30 minut.
    – Řidiče ve Vídeňské pozdrží do 11. srpna také stavba odbočovacího pruhu do nemocnice Krč a výměny přístřešků na zastávkách Zelené domky (do 12. srpna) a U Tří svatých ve směru na Betáň (od 28. srpna do 6. září).
  • V metropoli je v létě naplánováno přes 90 oprav. Nejvíce v Praze 4.

Zdroj: opravujeme.to

Vídeňská je důležitou komunikací, spojuje totiž Jižní spojku s Kunraticemi a Pražským okruhem.

V této ulici probíhají v téměř dvoukilometrovém úseku mezi železničním mostem a zastávkou Zelené domky hned tři stavební akce současně, včetně stavby odbočovacího pruhu do nemocnice Krč.

„Po prázdninách by měla většina uzavírek skončit, takže očekáváme zlepšení situace. Nebude to mít ale dlouhého trvání protože postupně začnou další na podzim a ve větším počtu na jaře příštího roku, kdy budou velké uzavírky související s pokračováním stavby metra D,“ dodal Míth.

Metro se nyní staví v ulici Na Strži od křižovatky s Olbrachtovou a Jeremenkovou po křižovatku s ulicí Antala Staška. Do Libuše auta projedou přes Olbrachtovu a Budějovickou. Omezení potrvá do 14. srpna.

Delší uzávěrka na řidiče čeká v Nových Dvorech. Zde se bude křižovatka kvůli stavbě metra upravovat až do dubna 2032. Tato akce pozměňuje i trasu autobusů, které nově jezdí po objízdné trase přes Chýnovskou.

V Praze 10 je situace dobrá

V počtu letních oprav je na druhém místě městská část Praha 10. Celkem je na jejím území 18 akcí.

„Letní prázdniny jsou pro většinu oprav nejvhodnějším obdobím, protože intenzita dopravy je tradičně nižší než během školního roku. Díky tomu lze potřebné rekonstrukce provádět s menším dopadem na každodenní život obyvatel,“ uvedl mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp.

Pracujeme i přes noc, třeba v kanálech, odmítá TSK výtky k opravě Kbelské

Lidé si podle radnice na dopravní situaci příliš nestěžují. „V souvislosti s aktuálními omezeními evidujeme pouze ojedinělé podněty od občanů. Každá stavební akce s sebou přirozeně přináší dočasné komplikace, současnou situaci však nelze označit za mimořádně problematickou,“ popsal Tropp.

Po prázdninách bude většina oprav hotová, pokračovat bude jen rekonstrukce plynovodu v ulici Střemková, která je plánovaná do 30. října.

„Máme hlad a vůli zvítězit.“ Prahu 4 chce měnit čtyřčlenná koalice

„Neočekáváme výraznější dopad na plynulost dopravy,“ uklidnil Tropp. Omezení by se měla týkat především dočasného záboru několika parkovacích míst v bezprostředním okolí stavby.

„Nejnáročnější bývají především havarijní opravy inženýrských sítí, které není možné plánovat s větším časovým předstihem,“ uzavřel Tropp.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

OBRAZEM: Hladina Orlíku klesá. Plavci to mají dál, vystupují trosky zaniklých staveb

Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)

Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

Klimatizace nejde. Řidiči tramvají řekli dost, po nadávkách od lidí vylepují cedule

Premium
Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje...

V tramvaji číslo 9 je šestatřicet stupňů a potící se cestující buší na řidiče, ať laskavě zapne klimatizaci. To byla do poloviny tohoto týdne pravidelná scéna v některých pražských soupravách. Jak...

Na pražském Střeleckém ostrově začal festival LGBT+ lidí Prague Pride

Prague Pride začala na pražském Střeleckém ostrově (3.srpna 2026)

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začal v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde...

V počtu prázdninových rekonstrukcí vede Praha 4. Přidává se oprava tratě do centra

ilustrační snímek

Nejsledovanější letošní akce představují opravy Kbelské, Plzeňské a zúžení severojižní magistrály. V počtu akcí ale vede Praha 4. Na jejím území se do konce prázdnin uskuteční 19 rekonstrukcí. Navíc...

6. srpna 2026  7:18

Požár na Benešovsku je dohašený, dohled skončil. Hasiči další chaty uchránili

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...

Velitel hasičů ve středu večer vyhlásil likvidaci rozsáhlého požáru v Křečovicích na Benešovsku. Dohled skončil a místo si převzal majitel. Dohašování posledních ohnisek skončilo dopoledne, ale...

5. srpna 2026  8:41,  aktualizováno  20:29

Z nouze trefa? Mackovi radil Pogba, obědval s Buffonem. Teď osvěžil Spartu

Premium
Roman Macek ze Sparty během utkání s Lyonem.

Když se na něj jako na patnáctiletého kluka jezdili do Zlína vyptávat skauti z mnichovského Bayernu a následně si ho vyhlédli kolegové z Juventusu, nejspíš by nevěřil, že svůj první zápas pod...

5. srpna 2026

V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

ilustrační snímek

V pražských Kolovratech srazil odpoledne vlak ženu. Po nehodě byla při vědomí, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl zhruba 90 minut přerušený. Obnoven byl...

5. srpna 2026  17:40,  aktualizováno  18:17

Kvůli havárii jsou tisíce lidí z Veleslavína bez pitné vody, zásobují je cisterny

ilustrační snímek

V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5 500 lidí. Náhradní zásobování zajišťují cisterny rozmístěné v ulicích, na některých stanovištích se vydává balená voda....

5. srpna 2026  17:11,  aktualizováno  17:30

Policie prověřovala elektrokola. Jeden ze strojů ukázal rychlost až 60 kilometrů

Pražští policisté kontrolovali elektrokola (5. srpna 2026)

Dopravní policisté v Praze kontrolují elektrokola, motokola, mopedy, elektrokoloběžky a motocykly se šlapadly. U několika z nich zjišťovali, zda splňují zákonné podmínky pro provoz na silnici....

5. srpna 2026  16:51

Soud potvrdil muži z Prahy 18 let vězení a ústavní léčení za ubodání seniorky

Pravomocně odsouzený Adam Egrt, který zavraždil seniorku, odchází ze zasedání...

Za ubodání devadesátileté sousedky v jejím pražském bytě si Adam Egrt odpyká 18 let vězení. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Obhajoba poukazovala na to,...

5. srpna 2026  14:20

ODPÍSKÁNO: Penalta proti Spartě? Pro sudího viditelné držení, říká expert

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Drželi se navzájem a pak uklouzli? Došlo k přestupku ještě před pokutovým územím? Nebo šlo o neoddiskutovatelný faul sparťanského obránce Adama Ševínského na Loïse Opendu z Lyonu? Jeden z...

5. srpna 2026  13:30

Spolek uložil u koně časovou schránku. V den výročí vydání slavného alba Beatles

Zástupci Sdružení Nového Města pražského uložili pod budoucí tramvajovou trať...

Pod dlažbou rekonstruovaného Václavského náměstí bude ukryto poselství příštím generacím. Sdružení Nového Města pražského, které se o prostor vedle slavné sochy sv. Václava stará, sem uložilo...

5. srpna 2026  13:29

Matka vozí děti 3600 kilometrů měsíčně. Soud má teď znovu rozhodnout o péči

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti matky, která chce trávit více času s dětmi. Soudy je svěřily do výlučné péče otce. Matka s dětmi tráví jen tři víkendy v měsíci, musí je však sama vyzvedávat a...

5. srpna 2026  11:20

V části Prahy nejezdily tramvaje, nadměrný náklad v Nuslích poškodil vedení

ilustrační snímek

Provoz pražských tramvají mezi Albertovem a Otakarovou ve středu ráno na několik hodin zastavilo v obou směrech poškozené trakční vedení, které způsobilo vozidlo s nadrozměrným nákladem. Linky...

5. srpna 2026  9:20,  aktualizováno  10:49

Podvodník vylákal ze seniorky přes milion, další mu chystala. Policii pak žena odbyla

ilustrační snímek

Mladoboleslavští kriminalisté zadrželi koncem minulého týdne šestačtyřicetiletého kurýra, který si jel podle policie k pětasedmdesátileté ženě převzít milion korun v hotovosti. Seniorka již dříve...

5. srpna 2026  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.