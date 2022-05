Oprava Barrandovského mostu nevázne, do pátku zmizí rampa na Strakonické

Oprava Barrandovského mostu zatím běží podle plánu. Do pátku by měl být kompletně zbouraný nájezd na most ze Strakonické. Kvůli tomu se komunikace zúžila ve směru do centra na jeden pruh, který je společný pro automobily a autobusy. Doprava na místě je však víceméně plynulá, kolony jsou převážně v dopravních špičkách.