Záchranáři v Praze ošetřili tři lidi, patrně se jim udělalo špatně po požití drogy

  12:27aktualizováno  12:37
Záchranáři dopoledne ošetřili v pražské Opletalově ulici tři lidi, příčinou zhoršení jejich zdravotního stavu byla podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové patrně otrava drogou. „Jednalo se o tři mladíky ve věku dvaceti let,“ doplnila.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Prvotní informace hovořily o tom, že se pracovníci ve výkopu nadýchali plynu, podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Sosny však únik ve výkopu zjištěn nebyl.

Podle Poštové na místo vyrazily tři posádky záchranářů, dva lékaři a inspektor. Pečovali o tři lidi, ve stabilizovaném stavu je převezli do nemocnice. Příčinou zdravotních problémů podle ní byla zřejmě intoxikace po požití drogy.

„Jednalo se o tři mladíky ve věku 20 let. Všichni tři byli při vědomí. Došlo u nich k krátkodobé poruše vědomí. Trpěli nevolnostmi v podobě křečí,“ řekla Poštová pro iDNES.cz. Doplnila, že muži byli převezeni na jednotku intenzivní péče.

Na místě zasahovali také policisté a hasiči. Podle ČTK byla ulice krátce uzavřena pro auta, pěší mohli procházet.

