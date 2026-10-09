Opilý a zdrogovaný motorkář ztratil spolujezdkyni, když ujížděl policii

Hlídka v pátek 25. září kolem půl deváté večer narazila na motocykl, který vezl dva lidi bez helmy. Policisté se ho snažili zastavit, ale řidič jim začal ujíždět.
„Několikrát změnil směr jízdy, jezdil po chodnících i v zákazu vjezdu, kdy při jednom manévru mu dokonce ze zadní sedačky spadla spolujezdkyně. I přesto řidič nezastavil a snažil se policistům nadále ujíždět,“ popsal incident policejní mluvčí Jan Rybanský.
Nakonec však motorkář nezvládl řízení a na Janáčkově nábřeží narazil do stromu a ze stroje spadl na zem.
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„V útěku mu pak za pomoci donucovacích prostředků zabránila hlídka. Policisté následně zjistili, proč ujížděl. Neměl řidičský průkaz a navíc test na alkohol opakovaně odhalil přes dvě promile alkoholu. Ani test na drogy nebyl čistý a ukázal přítomnost pervitinu,“ vypočetl Rybanský.
Případ policie prověřuje pro trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky, neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí věci.