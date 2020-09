Dám vám deset tisíc a odvezte mě domů, nabízel hlídce řidič se dvěma promile

Hlídka zjevně opilého řidiče zastavila 28. srpna kolem 21. hodiny v Mukařovské ulici.

„Muž nezapíral a přiznal několik sklenek ginu s tonikem před jízdou. Provedená dechová zkouška jeho slova skutečně potvrdila, přístroj opakovaně ukázal hodnotu přes dvě promile alkoholu,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.



Po testu se muž policistů zeptal, zda by mu to za deset tisíc korun neodpustili.

Nabídku formuloval tak, že by to pro policistu nebyl úplatek, ale pomoc. A dodal, že by ho za to mohl dovézt domů. Hned mu také podával klíčky od svého auta.

„Na služebnu tak putoval nejen pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, ale i pro trestný čin podplácení,“ dodal Rybanský. Muži nyní hrozí až šest let vězení.