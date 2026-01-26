Nehoda se stala po půl deváté hodině ranní na křižovatce ulic Milady Horákové a Kamenické, kde osobní auto nabouralo do projíždějící tramvaje.
Podle policejního mluvčího Jana Daňka ke střetu došlo, když řidič vozu parkoval. Šoférovi při zkoušce na alkohol naměřili hodnotu blížící se čtyřem promile.
„Lze předpokládat, že se věcí budeme zabývat pro trestný čin podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ sdělil Daněk. Při nehodě se nikdo nezranil.
Policie ani web Pražské integrované dopravy neuvedl, že by havárie významně ovlivnila provoz MHD v místě a okolí.