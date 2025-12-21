Opilý povaleč, nebo muž renesance? Mikuláš Dačický psal paměti po krčmách

Premium

Fotogalerie 4

Mikuláš Daczický z Heslowa a jeho rodný dům v Kutné Hoře | foto: koláž iDNES.cz

Aleš Kubelka
  15:00
V postavě Mikuláše Dačického viděli měšťané vraha, opilce a rváče, historikové a literáti naopak znamenitého kronikáře a historiografa. Kým skutečně byl jeden z nejvěhlasnějších Kutnohoranů, který se narodil před Vánoci 1555, tedy před 470 lety?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Kdybychom lidé, stvoření boží, neměli rozumu, paměti, řeči, umění – jinak bychom na světě nebyli nežli jako hovada a ničemní neznabohové. Lidskému pokolení náležité a užitečné jest psaním a tisknutím minulé v tomto světě příběhy potomkům zanechávati, tak abychom se navzájem křesťansky fedrovali.“

Toto moudro vepsal svým typickým neotřelým slovníkem spisovatel Mikuláš Dačický z Heslova do Pamětí, věhlasné kroniky rodu Daczických a města Kutné Hory. To si právě před Vánoci připomíná 470 let od jeho narození. „Rebel“ Dačický je i přes svůj bujarý společenský život protknutý vínem i necudnými ženami oslavován jako vnímavý renesanční humanista a kronikář, jehož při psaní zdobil filozofický nadhled a faktografická přesnost.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven krátce před 15....

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven krátce před 15....

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  15:14

Opilý povaleč, nebo muž renesance? Mikuláš Dačický psal paměti po krčmách

Premium
Mikuláš Daczický z Heslowa a jeho rodný dům v Kutné Hoře

V postavě Mikuláše Dačického viděli měšťané vraha, opilce a rváče, historikové a literáti naopak znamenitého kronikáře a historiografa. Kým skutečně byl jeden z nejvěhlasnějších Kutnohoranů, který se...

21. prosince 2025

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:27

Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů

Premium
ilustrační snímek

Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky,...

20. prosince 2025

Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile

Opilý řidič prorazil v ulici Pod Táborem plot školy. (20. prosince 2025)

Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také...

20. prosince 2025  10:31

Šampionky z USK objevují pasti přestavby. Můžeme vyhrát i prohrát s kýmkoli, ví kouč

Zleva: bývalá trenérka USK Natália Hejková, současný trenér Martin Bašta a...

I když aktuálně řeší jiné a ne tolik příjemné starosti, díky anketě Sportovec roku si od nich basketbalistky USK Praha mohly na chvíli odpočinout a znovu zavzpomínat na senzační titul v Eurolize....

20. prosince 2025  6:35

Mejdan amerických frajerů se zvrhnul, Santu křísili. Vánoce v ohrožení nejsou

12. zimní Luštěnice

Automuzeum Pelechov v Luštěnicích na Mladoboleslavsku opět hostilo zimní mejdan amerických obrů. Na již 12. setkání v řadě dorazilo jako tradičně několik desítek zámořských vozů, od opulentních...

20. prosince 2025

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D....

19. prosince 2025  19:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tenisová Sparta slaví 12. extraligový titul, ve finále si poradila s Přerovem

Tenisté TK Sparta Praha slaví vítězství v české extralize smíšených družstev...

Tenisté pražské Sparty porazili v pátečním finále extraligy smíšených družstev Přerov 5:2 na zápasy a obhájili mistrovský titul. Celkově vybojovali 12. triumf. Rozhodující pátý bod získaly ve čtyřhře...

19. prosince 2025  19:19

Marný boj o život. V Praze zemřel po pádu z okna paneláku desetiletý chlapec

Ilustrační snímek

Tragická událost v pátek odpoledne otřásla pražským Chodovem. Po pádu z okna panelového domu tam zemřel desetiletý chlapec. Přestože záchranáři dlouhou dobu bojovali o jeho život, hoch velmi vážným...

19. prosince 2025  18:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.