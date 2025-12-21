„Kdybychom lidé, stvoření boží, neměli rozumu, paměti, řeči, umění – jinak bychom na světě nebyli nežli jako hovada a ničemní neznabohové. Lidskému pokolení náležité a užitečné jest psaním a tisknutím minulé v tomto světě příběhy potomkům zanechávati, tak abychom se navzájem křesťansky fedrovali.“
Toto moudro vepsal svým typickým neotřelým slovníkem spisovatel Mikuláš Dačický z Heslova do Pamětí, věhlasné kroniky rodu Daczických a města Kutné Hory. To si právě před Vánoci připomíná 470 let od jeho narození. „Rebel“ Dačický je i přes svůj bujarý společenský život protknutý vínem i necudnými ženami oslavován jako vnímavý renesanční humanista a kronikář, jehož při psaní zdobil filozofický nadhled a faktografická přesnost.