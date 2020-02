Opilec devastoval okolí náměstí Republiky, chtěl zkusit reakci strážníků

Vandal se před čtvrtou hodinou ráno nejdříve zaměřil na výlohu restaurace v Obecním domě.

Poté, co se mu podařilo sklo rozbít, rozvrátil několik odpadkových košů a přešel ke vchodu do stanice metra Náměstí Republiky, kde zkoušel přenést elektrické koloběžky do vestibulu metra.

„Hlídka muže u metra dostihla a vyzvala k prokázání totožnosti a k vysvětlení. Pětačtyřicetiletý muž své chování zdůvodnil tím, že si chtěl vyzkoušet, za jak dlouho hlídka přijede,“ uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Podle strážníků byl muž opilý. Protože začal být agresivní, zklidnili ho strážníci hmaty a chvaty.

„Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu ho předali na služebnu státní policie,“ dodala Seifertová.