Opilí bratři napadli mladíky na zastávce, hodili po nich skleněnou lahev

V pátek odpoledne zavolali na linku městské policie dva mladíci ve věku 22 a 23 let, které na zastávce Staré náměstí začali bezdůvodně obtěžovat dva opilí muži.

„Jeden z mužů k nim přišel a začal do nich strkat a vyptávat se, jak to mezi sebou mají. Otázky měly jasný sexuální podtext. Mladíci se snažili předejít zjevnému konfliktu s opilcem, proto chtěli místo co nejrychleji opustit,“ uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Muž se nedal odradit a začal mladíky pronásledovat nejistou chůzí. Až když se chlapci rozhodli utíkat, zradily opilého muže nohy a upadl na blátě.

V tu chvíli ho zastoupil druhý muž, který po mladících hodil skleněnou lahev, ale zřejmě kvůli tomu, že byl také opilý, se netrefil.

Agresory hlídky nalezly ve Stochovské ulici. Strážníci zjistili, že jsou to bratři.

„Pro podezření ze spáchání trestného činu je omezili na osobní svobodě a předali hlídce státní policie. Před jejím příjezdem strážníci u obou mužů ve věku 38 a 42 let provedli orientační zkoušku na alkohol s pozitivními výsledky 2,55 a 2,57 promile.