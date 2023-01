Udělal jsem to z principu, to neznáte? zdůvodnil opilec, proč zdemoloval kolo

Strážníci nejprve spatřili muže, který stál nad povaleným kolem. Jenže vandal přicházející hlídku zahlédl také a pokusil se vyhnout konfrontaci. Přešel na blízkou zastávku MHD, kde si sedl do tramvajových kolejí a tvářil se jakoby nic.

„Způsob komunikace a ‚argumenty‘, kterými obhajoval svoje počínání, korespondovaly s pozitivním výsledkem dechové zkoušky. Hlídka dotyčného odvedla zpět na místo činu a chtěla vysvětlení. Zmatené vysvětlování šestatřicetiletého muže o ‚principech a pojištěncích‘ ale také velkou vypovídací hodnotu nepřineslo,“ uvedla městská policie na Facebooku.

„Udělal jsem to z principu. Vy to neznáte? Vy to fakt neznáte?“ táže se strážníků na videu opilec, který má patrně výhrady k provozovateli sdílených kol.

Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,29 promile alkoholu. „Dotyčný byl předán hlídce státní policie, která si celou záležitost převzala do své kompetence,“ uzavřela městská policie.