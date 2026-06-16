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IT firma založená městem skončila ve ztrátě. Manažeři přesto dostali odměny

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  13:11
Městská firma Operátor ICT, která spravuje například systém PID Lítačka nebo webový Portál Pražana, skončila za minulý rok v červených číslech. Společnost přesto svému vedení vyplatila vysoké odměny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Měla to být výkladní skříň pirátské digitalizace hlavního města. Běží na ní Lítačka či portál Pražana a další městské weby. Městská společnost se ovšem loni i předloni ocitla ve ztrátě. V řádech milionů korun.

„Druhý rok v řadě skončila naše městská firma ve ztrátě. Myslím si, že je to ostuda. Vedení společnosti ani vedení města s tím není schopné nic dělat,“ řekl v reportáži TV Nova pražský zastupitel a kandidát na primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Firma skončila v červených číslech druhý rok po sobě.

„Hospodaření Operátora ICT skončilo opět ztrátou. Je to nekompetence vedení té firmy, současně vlastně i těch politiků,“ podotkl zastupitel hlavního města a kandidát na primátora Ondřej Prokop (ANO).

Účetní uzávěrku firmy navíc Rada města schválila těsnou většinou. Pro byli právě pirátští radní, primátor Bohuslav Svoboda z ODS a Antonín Klecanda ze STAN. Jeho kolega Michal Hroza se zdržel. Stejně tak se zdržel Tomáš Slabihoudek z ODS i radní Petr Hlaváček. Zdeněk Kovářík byl přímo proti vysvědčení hospodaření městské firmy.

„Pokud vedení městské firmy dostává rekordní odměny i ve chvíli, kdy firma končí ve ztrátě, je to nezodpovědný přístup k penězům daňových poplatníků. I proto naši radní pro schválení účetní uzávěrky nehlasovali,“ poznamenal pro iDNES.cz kandidát na primátora za SPOLU Tomáš Portlík.

Červená čísla podruhé v řadě

„Tahle firma je už druhé volební období plně v gesci Pirátů, takže odpovědnost za její stav jde jednoznačně za nimi. Už zjevně vzdali jakoukoliv snahu o to, aby firmu dali finančně i reputačně do pořádku. Zatímco jiné městské firmy Praze generují zisk, Operátor znovu končí ve ztrátě. Minulý rok skončili se ztrátou 1,5 milionu korun. Přesto si manažeři chtěli rozdat na odměnách 8 milionů, účetní závěrka tehdy neprošla radou,“ vadí Prokopovi.

Manažeři prodělečné městské firmy na digitalizaci si rozdali milionové odměny

Tentokrát firma peníze na odměny našla. Třeba předseda představenstva si podle investigativního projektu Hlídač státu za minulý rok i s odměnami přišel na bezmála čtyři miliony korun. Téměř milion činily odměny.

​Podle Pirátů se do ročního výsledku propsalo to, že je firma závislá na hlavním městě. „Operátor ICT byl po větší část loňského roku držen v nejistotě ze strany města ohledně očekávání, které z těch zakázek budou ve finále zasmluvněny a realizovány,“ poznamenal náměstek pražského primátora a člen dozorčí rady Operátora ICT Jaromír Beránek (Piráti).

Operátor také špatný hospodářský výsledek nepřímo háže na politiky. „Můžeme hospodařit s tím, co nám schválí Rada hlavního města Prahy v rámci obchodního finančního plánu, který samozřejmě předkládáme. Potom rozhoduje rada, kolik prostředků na projekty, které má Operátor v gesci, OICT dostane,“ tvrdí mluvčí společnosti Bláha.

V minulém účetním období proběhl u Operátora ICT audit. Ten například zjistil, že řada smluv měla zcela nedostatečně nastaveny kontrolní mechanismy ze strany města ohledně plnění služeb či vyhodnocování jejich ekonomické výhodnosti.

Vážné nedostatky auditoři z firmy PKF APOGEO Special Services nalezli i ve výkazech činnosti a je podle nich i možné, že některé služby magistrát platil dvakrát. Policie nakonec případ zakázek pražského magistrátu pro OICT odložila.

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