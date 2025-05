Za nezákonné stíhání v kauze opencard vysoudila bývalá radní přes milion

Vorlíčková čelila stíhání od roku 2013, a to společně s bývalými pražskými primátory Bohuslavem Svobodou (ODS) a Tomášem Hudečkem (TOP 09) a s dalšími radními. Policie jim kladla za vinu to, že o rok dříve neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.

Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně předsedy senátu Alexandra Sotoláře, který manipuloval s protokoly z jednání, soudy Vorlíčkovou i zbylé obžalované v roce 2020 osvobodily. Podle konečného verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Soud vzal za srovnatelný případ pro posouzení výše odškodnění kauzu bývalého přerovského primátora a senátora Jiřího Lajtocha, který za nezákonné stíhání dostal přes milion korun. Lajtoch byl s dalšími lidmi stíhán v souvislosti se stavebními zakázkami v Přerově, soudy ho pravomocně osvobodily v roce 2016.

„Žalovaná utrpěla stíháním výraznější zásah,“ uvedla členka odvolacího senátu Zuzana Šmídová. Soud podle ní vycházel z rozhodnutí Ústavního soudu a zohlednil psychickou újmu na zdraví, kterou žena utrpěla, i manipulaci s protokoly.

Vorlíčková požadovala náhradu škody ve výši 6,5 milionu korun. Podle jejího právníka ji potěšil zejména verdikt Ústavního soudu. Zda bude s dnešní částkou spokojena, zatím neví. Právník zopakoval, že případ jeho klientky je výjimečný.

„Tam došlo k bezprecedentnímu selhání orgánů činných v trestním řízení včetně manipulace s protokoly ze strany trestního soudce,“ řekl po skončení jednání novinářům. Dodal, že jako bývalou disidentku ji takovýto postup v demokratickém režimu citelně zasáhl. Vorlíčková je signatářka Charty 77.

Vorlíčková už od státu vysoudila také 840 tisíc korun s úroky jako odškodné za obhajobu a ušlý zisk. V minulosti ostře zkritizovala jak Sotoláře, tak původní dozorující státní zástupkyni Dagmar Máchovou. Jejich postup označila za zvěrstvo.

V souvislosti s kauzou opencard získala bývalá radní cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci - mimo jiné za to, že právě na základě jejích informací se přišlo na manipulování s protokoly z hlavního líčení. Kárný senát následně soudce Sotoláře odvolal z funkce předsedy senátu, talár mu však ponechal. Neprokázalo se totiž, že by do protokolů zasahoval ve snaze poškodit obžalované.