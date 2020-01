U pražského Opatova vyrostou nové byty a kanceláře, stavba začne napřesrok

Projekt Nový Opatov developera Finep a nemovitostní společnosti Starochodovská nabídne 414 bytů určených pro osobní a družstevní vlastnictví, ale i nájemní bydlení. U ulice Chilská na Praze 11 mají vzniknout rovněž kanceláře na ploše celkem 34 900 m². Kromě těch tradičních lokalita nabídne také sdílené coworkingové prostory.

Plochy o velikosti 8 400 m² jsou pak vyhrazeny pro občanskou vybavenost a služby.

„V první polovině letošního roku získáme územní rozhodnutí a v příštím roce začneme stavět,“ odhaduje generální ředitel Finepu Tomáš Pardubický.

Hotovo by podle něj mohlo být během pěti let. „Projekt bude etapizován, jedna etapa vychází řadově na 100 až 150 bytů, plus 10 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. Očekáváme tedy plus minus tři etapy,“ uvedl Pardubický.



Nový Opatov je výsledkem několikaletého jednání o pozemcích a dvouleté územní studie. „V rámci ní proběhla rada veřejných diskusí a došlo k zapracování 500 až 800 připomínek,“ říká Pardubický.

Polovinu území nového centra Opatova bude podle developera tvořit zeleň a vodní plochy.

„Nový park podél ulic Bartůňkova a Starochodovská bude velký jako Karlovo náměstí. Naváže přitom na další blízké zelené plochy, především na Centrální park,” popisuje Pardubický. Zeleň má být využita i na plochých střechách staveb.

Klíčovou součástí projektu pak má být náměstí o ploše 3 000 m², obklopené obchody, restauracemi, kavárnami a sportovištěmi. Veškeré parkování v lokalitě by měly zabezpečit podzemní parkoviště. Autorem návrhu Nového Opatova je architektonické Studio acht v čele s architektem Václavem Hlaváčkem.