Metro Opatov zkrášlí velkoplošné malby. Mohou být pravěké, nebo s motýly

O finální podobě takzvané mural artové výzdoby, což je velkoplošná malba na stěnu ve veřejném prostoru, rozhodne veřejnost.



Ta může hlasovat do konce září pro jeden ze čtyř návrhů, které se dostaly do užšího výběru v anketě Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a Městské části Praha 11.

Vítězný návrh autoři zrealizují v průběhu letošního podzimu. Samotné dílo bude veřejnosti představeno společně s celkovou modernizací stanice Opatov v druhé půlce listopadu.

Průčelí objektu v minulosti zdobily streetartové malby Jana Kalába, dnes renomovaného a respektovaného umělce.

„Pět let je u streetartového umění dlouhá doba, na původním díle se značně podepsal zub času, počasí i stav fasády objektu. Naší snahou bylo nejen vrátit umělecké dílo na stejné místo, ale rozšířit jej na všechny plochy druhého vstupu do stanice. Proto jsem ve spolupráci s kurátorkou soutěže Alexandrou Karpuchinou vyzvala řadu umělců k výtvarnému pojednání celého objektu,“ vysvětluje záměr soutěže Anna Švarc, architektka metra.



Rekonstrukce stanice metra Opatov začala loni v prosinci. Stanice byla během rekonstrukce v provozu, uzavřena byla pouze během dvou víkendů.

Součástí modernizace stanice a jejího východního vestibulu je i oprava objektu nouzového výstupu na začátku Centrálního parku, který byl doposud využíván lidmi s omezenou schopností pohybu a orientace jako dočasný bezbariérový vstup či výstup ze stanice a současně jako služební vchod pro zaměstnance DPP.



Kromě opravené izolace stropní desky stanice, nových podhledů, osvětlení, vzduchotechniky a desítek kilometrů rozvodů vidí jako největší přínos radní Prahy 11 Martin Duška nový bezbariérový přístup.



Stanice metra tak bude konečně zpřístupněna pro cestující s pohybovým omezením, kteří na tuto změnu čekali léta.



Opatov nebude jedinou stanicí metra, ve které se objeví velkoplošné malby. Do konce letošního roku by se mohly realizovat i ve stanicích metra Bořislavka, Černý Most, Nové Butovice a Vltavská.