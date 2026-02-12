V Ondřejově u Prahy po výbuchu a následném požáru garáže zemřel muž

Autor:
  21:11
Při výbuchu a následném požáru, který zasáhl garáž rodinného domu, zemřel ve čtvrtek večer muž ve věku 57 let. Příčinu neštěstí v Ondřejově u Prahy vyšetřují kriminalisté, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa.

K požáru garáže vyjely záchranné složky před 19:00. Na místo mířilo kromě policistů i několik jednotek hasičů. Na místě nalezli mrtvého člověka.

Garáž byla propojena s rodinným domem, do domu se však podle mluvčího hasičů požár nerozšířil. Nikdo další nebyl výbuchem ani požárem ohrožen.

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár je již uhašen, policisté pokračují ve vyšetřování. „Na místo byl povolán pes na vyhledávání akcelerantů hoření,“ uvedl Truxa.

Podle policejního mluvčího zatím není jasné, zda bude případ vyšetřován například jako podezření z obecného ohrožení. Bližší informace policie poskytne v pátek.

Hasiči a policisté zasahovali u požáru v Ondřejově u Prahy. Jeden člověk požár nepřežil. (12. února 2026)
