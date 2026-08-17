Další dopravní omezení v Praze. Na Radlické silničáři vymění vrstvu asfaltu

Rekonstruovat se bude úsek Radlické mezi křižovatkami s ulicemi Kutvirtova a Pechlátova. Uzavřen bude jízdní pruh ve směru do centra.
„V dopravní špičce počítejte se zdržením deset až 30 minut,“ sdělila Technická správa komunikací (TSK). Při tvorbě kolon mohou nabírat zpoždění i tramvaje, konkrétně na lince 4.
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Silničáři budou podle plánů měnit asfaltový povrch v tloušťce asi deset centimetrů. Zároveň opraví i výtluky před základní školou, které podle TSK není vhodné řešit samostatnými opravami.
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