Omezení na Pražském okruhu. Silničáři začali měnit povrch, skončí příští rok

Stavba letos potrvá do podzimu ve směru od dálnice D1 k D5, v příštím roce se práce na jaře obnoví v opačném směru. Doprava bude převedena do jednoho jízdního pásu, po kterém auta projedou dvěma pruhy v každém směru. K zahájení rekonstrukce to dnes řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na zhruba tříkilometrovém úseku Pražského okruhu mezi Lochkovským tunelem a mimoúrovňovou křižovatkou Slivenec je nyní asfaltový povrch, denně tudy přitom běžně projede 50 tisíc aut a z toho dvě pětiny jsou kamiony.

„Asfalt je po patnácti letech na konci své technické životnosti,“ řekl Rýdl. Stavbaři ho proto nahradí cementobetonovým povrchem, který lépe odolává zátěži a jeho životnost je až třicet let.

ŘSD plánovalo práce koordinovat s rekonstrukcí Barrandovského mostu, protože Pražský okruh může pro cesty po jižním okraji Prahy sloužit jako náhradní trasa. Po oznámení, že opravy Barrandovského mostu se protáhnou do podzimu, ale ŘSD s výměnou povrchu na okruhu začne, aby se ve směru k D5 do podzimu stihla. „V zimě už by nebylo možné pokládat cementobetonový kryt,“ řekl Rýdl.

Dopravu v opravovaném úseku Pražského okruhu sice silničáři povedou letos a příští rok vždy jen v jednom jízdním pásu, vždy ale v režimu 1+1 jízdní pruh v každém směru. Rychlost bude podle potřeby omezena až na 60 kilometrů v hodině.

„Prosíme všechny řidiče o trpělivost, dodržování rozestupů a rychlostních limitů,“ řekl Rýdl. Případná nehoda na rekonstruovaném místě by totiž mohla zkomplikovat provoz na celém okruhu.