O víkendu začnou opravy tramvajových tratí na Malé Straně a ve Vršovicích

„Na Malé Straně a Mánesově mostě dopravní podnik ve dvou etapách vymění opotřebené kolejové konstrukce v křižovatce ulic Klárov a Letenská,“ uvedla mluvčí pražského Dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.

Provoz tramvají v úseku Újezd-Malostranská-Staroměstská bude přerušen od 4:30 hod v neděli 13. září do čtvrtka 17. září. Navazující přerušení provozu tramvají se bude od čtvrtka do 0:30 hodin do soboty 19. září týkat provozu v zastávkách Malostranská u stanice metra.

Po celou dobu rekonstrukce budou odkloněné trasy tramvajových linek 2, 12, 15, 18, 20, 22 i noční spoj s číslem 97. V první etapě prací budou pozměněny i trasa historické linky č. 41 a provoz autobusu č. 194. Autobusová linka bude rozdělena, jezdit bude v úsecích Florenc - Staroměstská a Malostranské náměstí - Nemocnice pod Petřínem. Na trase Újezd - Malostranské náměstí - Újezd - Švandovo divadlo bude od neděle do čtvrtka jezdit nově zavedená linka náhradní autobusové dopravy X22.

DPP po dobu oprav zřídí náhradní zastávky Malostranská. Budou situovány na nábřeží Edvarda Beneše. Obsluhovat je budou linky 2, 15, 18 a 97. Ve druhé etapě prací k nim přibudou stejnojmenné zastávky v Letenské ulici, na nichž budou stavět tramvaje č. 22 a noční spoj 97.

Výluku na Malé Straně DPP využije také k opravám žulové dlažby a k rozšíření nástupního ostrůvku zastávky Malostranská, která je ve směru do centra. V opačném směru ji plánuje podnik rozšířit už za tramvajového provozu, a to od pondělí 21. září do pátku 25. září.

Omezení ve Vršovicích

Od nedělního rána 13. září do soboty 19. září nebudou tramvaje jezdit mezi zastávkami Koh-i-noor a Kubánské náměstí. Obousměrné omezení provozu je způsobeno plánovanými opravami tramvajových tratí ve Vršovické.



„Ve Vršovické ulici společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opraví pokles tramvajové trati a nástupiště v zastávce Kubánské náměstí, ke kterému došlo v důsledku havarijní opravy kanalizačních přípojek,“ uvedla mluvčí pražského Dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.



A doplnila, že DPP po dobu výluky provede pravidelnou údržbu zahrnující přebroušení kolejnic a kontrolu trakčního vedení.

Provoz tramvají v úseku Koh-i-noor - Kubánské náměstí bude přerušen od 4:30 hod v neděli 13. září do asi 0:30 hodin v sobotu 17. září. Mezi zastávkami Kubánské náměstí a Čechovo náměstí bude zavedena náhradní autobusová doprava. Spojení bude v denních hodinách zajišťovat linka X7 a v nočním provozu linka X97.

Odklonem přes jiné zastávky budou jezdit tramvaje linky č. 6 a 7 a noční spoj č. 95. Ze zastávky Bohemians budou jezdit do zastávky Čechovo náměstí.

Zastávky na trase Kubánské náměstí - Strašnická - Černokostelecká bude obsluhovat nově zavedená tramvajová linka s číslem 37. Spoj bude v nočních hodinách zajíždět až do zastávky Ústřední dílny DP.

Tramvaj s číslem 22 bude ve směru z centra svou trasu končit na Čechově náměstí. Další zastávky na původní trati jako Průběžná nebo Zahradní město bude obsluhovat nově zřízená linka č. 38. Bude vyjíždět z Kubánského náměstí s konečnou na zastávce Nádraží Hostivař. Zkrácena bude rovněž trasa linky č. 24. Ta bude jezdit ve směru z centra pouze do zastávky Otakarova. Omezení provozu se dotkne ještě nočních spojů s čísly 97 a 99.