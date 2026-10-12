„Aktuální omezení se týká linky S1 v úseku Praha Masarykovo nádraží – Český Brod,“ informuje Ropid. A vyjmenoval čísla spojů, které mohou být vedeny pouze jednou třívozovou jednotkou.
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Omezení má podle organizace trvat celé pondělí. „Před cestou doporučujeme zkontrolovat aktuální informace ke svému spoji v aplikacích PID Lítačka nebo Můj vlak. Podrobnosti najdete také na webu PID,“ radí Ropid.
České dráhy řeší výpadek svých vlaků na příměstských linkách už od minulého týdne, kdy kvůli kombinaci několika faktorů odstavily část jednotek CityElefant a RegioPanter.
Podle středočeského radního pro dopravu Petra Boreckého České dráhy minulé pondělí nevypravily víc než 23 souprav CityElefant a 5 souprav RegioPanter.
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Právě středočeský radní den poté intervenoval u Českých drah a žádal některá opatření.
„Dohodli jsme, že České dráhy budou dvakrát denně informovat o ranní a odpolední špičce. Jak vlaky pojedou, v jakém pořadí a zda pojedou zjednodušené či zdvojené soupravy,“ informoval minulé úterý Borecký. Informace dostanou cestující v aplikaci PIDLítačka, Můj vlak či na sociálních sítích.
Další požadavek byl na změnu organizace práci v depech tak, aby se slučovaly opravy, které sice není nutné provést, ale nemusí se provádět separátně. Což by podle radního mělo uvolnit další jednotky, které bude možné použít v provozu nebo pro zálohy mimořádných situací.