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Tisíce dětí ze všech krajů zaplní Prahu, při jejich olympiádě pomůžou i vysoké školy

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  12:29
Tisíce školáků z celé republiky zaplní v přespříštím týdnu hlavní město. Během 23. Olympiády dětí a mládeže využijí přes tři desítky sportovišť, soutěžit budou ve stovce disciplín.
Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (druhý zleva), radní pro sport Antonín Klecanda...

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (druhý zleva), radní pro sport Antonín Klecanda (třetí zleva), šermíř Jiří Beran a manažerka ČOV Radana Kubišová na tiskové konferenci před startem Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. (12. června 2026) | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Medaile pro nejlepší sportovce Olympiády dětí a mládeže
Trofeje pro nejlepší sportovce Olympiády dětí a mládeže
Tyto medaile získají nejlepší sportovci Olympiády dětí a mládeže
Tramvaj se speciálním polepem k Olympiádě dětí a mládeže
7 fotografií

„Přál bych vám, abyste u nějakého sportu vydrželi celý život a naučili se vyhrávat i prohrávat,“ prohlásil směrem k desítkám pražských školáků primátor Bohuslav Svoboda, sám bývalý šermíř, na tiskové konferenci deset dní před začátkem her.

Letošní Olympiáda dětí a mládeže se v metropoli uskuteční od 22. do 25. června. Zúčastní se jí přes 3 500 dětí, převážně školáků 2. stupně ZŠ, reprezentujících všech 14 krajů České republiky. Na 33 sportovištích po celé Praze se budou soutěžit ve 23 sportech a celkem 110 disciplínách.

Středem dění se stane pražské Výstaviště, kde se před Olympijským domem uskuteční většina medailových ceremoniálů a slavnostní zakončení. Bude zde také centrum stolního tenisu, karate, lukostřelby či právě šermu. Pro sportovce a návštěvníky bude připravená spousta aktivit, jako například balance boardy, slackline nebo digitální a technologické vychytávky.

Medaile pro nejlepší sportovce Olympiády dětí a mládeže

„Budu zde mít dost práce po oba dny soutěží v šermu, ale pak se chci jít podívat i na další sporty,“ řekl iDNES.cz medailista z předloňských olympijských her v Paříži šermíř Jiří Beran, také někdejší softballista.

Samotná sportoviště jsou rozesetá po celé Praze.

Například softball a baseball se uskuteční v areálu Eagles v pražské Krči, vodní slalom na kanálu v Troji, atletika na Julisce, florbal v Řepích či na Tatranu Střešovice, házená v hale Slavie v Edenu, cyklistika na trailové dráze v Motole či dráhová na velodromu na Třebešíně. Fotbalový turnaj se uskuteční v tréninkovém centru Sparty na Strahově, plavci poměří své síly v Podolí.

Medaile pro nejlepší sportovce Olympiády dětí a mládeže
Trofeje pro nejlepší sportovce Olympiády dětí a mládeže
Tyto medaile získají nejlepší sportovci Olympiády dětí a mládeže
Tramvaj se speciálním polepem k Olympiádě dětí a mládeže
7 fotografií

„Věříme, že přejezdy mezi sportovišti nebudou příliš náročné,“ popsala manažerka Českého olympijského výboru Radana Kubišová.

MHD pro sportovce zdarma

I proto všichni akreditovaní sportovci budou mít během konání her MHD zdarma. Praha věří, že děti budou podporovat i reprezentanty svého kraje v jiných sportech. „Už víme, že spousta školáků chce v Praze zůstat i po skončení své disciplíny,“ řekl pražský radní pro sport Antonín Klecanda.

Tramvaj se speciálním polepem k Olympiádě dětí a mládeže

Trofeje pro nejlepší sportovce Olympiády dětí a mládeže

S ubytováním tisíců dětí a jejich doprovodu proto pomohou vysoké školy na svých kolejích.

„Využijeme k tomu mix kolejí například Univerzity Karlovy, ČVUT, Vysoké školy ekonomické, či zemědělské univerzity. Zároveň školy budou na Výstavišti prezentovat své studijní a enviromentální programy,“ dodal Klecanda.

Olympiáda odstartuje slavnostním zahájením v neděli 21. června na stadionu v Edenu, součástí ceremoniálu bude také vystoupení zpěváka Bena Cristovao. Na ceremoniál je třeba zakoupit si vstupenky, na samotná sportoviště pak bude vstup zdarma.

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