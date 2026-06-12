Tisíce dětí ze všech krajů zaplní Prahu, při jejich olympiádě pomůžou i vysoké školy

„Přál bych vám, abyste u nějakého sportu vydrželi celý život a naučili se vyhrávat i prohrávat,“ prohlásil směrem k desítkám pražských školáků primátor Bohuslav Svoboda, sám bývalý šermíř, na tiskové konferenci deset dní před začátkem her.
Letošní Olympiáda dětí a mládeže se v metropoli uskuteční od 22. do 25. června. Zúčastní se jí přes 3 500 dětí, převážně školáků 2. stupně ZŠ, reprezentujících všech 14 krajů České republiky. Na 33 sportovištích po celé Praze se budou soutěžit ve 23 sportech a celkem 110 disciplínách.
Středem dění se stane pražské Výstaviště, kde se před Olympijským domem uskuteční většina medailových ceremoniálů a slavnostní zakončení. Bude zde také centrum stolního tenisu, karate, lukostřelby či právě šermu. Pro sportovce a návštěvníky bude připravená spousta aktivit, jako například balance boardy, slackline nebo digitální a technologické vychytávky.
„Budu zde mít dost práce po oba dny soutěží v šermu, ale pak se chci jít podívat i na další sporty,“ řekl iDNES.cz medailista z předloňských olympijských her v Paříži šermíř Jiří Beran, také někdejší softballista.
Samotná sportoviště jsou rozesetá po celé Praze.
Například softball a baseball se uskuteční v areálu Eagles v pražské Krči, vodní slalom na kanálu v Troji, atletika na Julisce, florbal v Řepích či na Tatranu Střešovice, házená v hale Slavie v Edenu, cyklistika na trailové dráze v Motole či dráhová na velodromu na Třebešíně. Fotbalový turnaj se uskuteční v tréninkovém centru Sparty na Strahově, plavci poměří své síly v Podolí.
„Věříme, že přejezdy mezi sportovišti nebudou příliš náročné,“ popsala manažerka Českého olympijského výboru Radana Kubišová.
MHD pro sportovce zdarma
I proto všichni akreditovaní sportovci budou mít během konání her MHD zdarma. Praha věří, že děti budou podporovat i reprezentanty svého kraje v jiných sportech. „Už víme, že spousta školáků chce v Praze zůstat i po skončení své disciplíny,“ řekl pražský radní pro sport Antonín Klecanda.
S ubytováním tisíců dětí a jejich doprovodu proto pomohou vysoké školy na svých kolejích.
„Využijeme k tomu mix kolejí například Univerzity Karlovy, ČVUT, Vysoké školy ekonomické, či zemědělské univerzity. Zároveň školy budou na Výstavišti prezentovat své studijní a enviromentální programy,“ dodal Klecanda.
Olympiáda odstartuje slavnostním zahájením v neděli 21. června na stadionu v Edenu, součástí ceremoniálu bude také vystoupení zpěváka Bena Cristovao. Na ceremoniál je třeba zakoupit si vstupenky, na samotná sportoviště pak bude vstup zdarma.