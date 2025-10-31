Olšanům o Dušičkách hrozí kvůli opravám dopravní kolaps, nebude kde parkovat

  19:00
Letošní dušičková návštěva pražských Olšanských hřbitovů se kvůli rekonstrukci přilehlé tramvajové trati nejspíše neobejde bez komplikací. Podle mluvčí hřbitovů se v oblasti očekává dopravní kolaps a vyzývá návštěvníky, aby raději využili hromadnou dopravu. Městská policie v okolí o víkendu posílí své hlídky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií

„Situace blízká dopravnímu kolapsu se kolem Dušiček vyskytuje každoročně, letos je ovšem navíc zkomplikována dopravními omezeními souvisejícími se stavebními pracemi v okolí hřbitovů,“ sdělila iDNES.cz manažerka pro komunikaci Olšanských hřbitovů Kateřina Pavlitová.

Vchod pro pěší u stanice metra Flora je momentálně mimo provoz, ale návštěvníci mohou použít vchod u stanice metra Želivského, přístup z ulice Jana Želivského, severní branku z ulice Olšanská a vchod z ulice Jičínské u Olšanského náměstí, informovala Pavlitová.

Také možnosti parkování v této lokalitě jsou velmi omezené, kvůli pokračující opravě tramvajové trati v ulici Jana Želivského a také stavebním pracím na Vinohradské ulici.

„Parkoviště v okolí hřbitovů jsou ve správě městské části a jsou maximálně vytížená. Parkování u hlavní hřbitovní brány jsme museli letos omezit kvůli nutnosti zajistit průjezd technických vozidel,“ upozorňuje Pavlitová.

Dušičky, Halloween a Den mrtvých. Tři svátky, které spojuje smrt

O víkendu lze na hřbitov vjet pouze hlavním vchodem z ulice Vinohradská, který se nachází u zastávky tramvaje Olšanské hřbitovy, a ten je ještě povolen o víkendu pouze pro držitele průkazu ZTP.

I proto Pavlitová návštěvníkům doporučuje, aby místo cesty autem použili hromadnou dopravu.

Zvýšený dopravní ruch a možné problémy kvůli opravám v okolí Olšanských hřbitovů zejména pro řidiče potvrzuje také fotografka iDNES.cz, která se na místo dnes vydala.

Na vozovkách byly dopravní zácpy větší než obvykle. Vjíždění aut do areálu hřbitovů ovšem není podle dostupných informací tak intenzivní. V sobotu se ovšem očekává ještě větší návštěvnost, hlásí z místa s tím, že návštěvníci hřbitovů parkují také na chodnících a místech, která nejsou pro parkování určená.

Zvýšené počty hlídek

Pro nadcházející dušičkové období plánuje městská policie navýšit počet svých hlídek. Ty budou na koních, v automobilech a s psovody dozorovat bezpečnost v okolí hřbitovů.

Navzdory těmto opatřením strážníci varují, aby návštěvníci nenechávali své věci bez dozoru, například položené na hrobech, lavičkách ani zamčené v autě. Také doporučují nechodit na hřbitovy, zvláště do odlehlejších částí, sami. Seniorům doporučují doprovod vždy.

Na pražském hřbitově se dva muži zřejmě otrávili oxidem uhelnatým, jeden zemřel

„V tomto čase, kdy se na hřbitovy vydávají k uctění památky svých blízkých stovky návštěvníků, budou strážníci opět působit hlavně preventivně, aby předešli případným nežádoucím situacím, jako jsou krádeže, vandalismus a jiné nebezpečné jevy,“ uvedla mluvčí pražské městské policie Irena Seiferová.

Strážníci se podle ní také zaměří na správné parkování v okolí hřbitovů.

Pražské hřbitovy budou mít od pátku 31. října do neděle 2. listopadu prodlouženou otevírací dobu, která skončí až úderem 19. hodiny.

Mluvčí Pavlitová také připomněla, že si na Olšanech budou návštěvníci moci v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin prohlédnout obě obřadní síně, Ústřední i Novou obřadní síň, která byla letos zrekonstruovaná. Na dalších pražských hřbitovech podle ní budou stánky s kávou. Na Olšanech se pak bude konat tradiční prodej rostlin a dekorací.

Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Premium

Sledujeme online

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  19:16

31. října 2025

31. října 2025  18:19

31. října 2025  11:45,  aktualizováno  16:02

Premium

31. října 2025

31. října 2025  13:01,  aktualizováno  14:43

31. října 2025  9:33,  aktualizováno 

31. října 2025  10:40

31. října 2025  8:58

Advertorial

31. října 2025

30. října 2025  21:25,  aktualizováno  21:58

30. října 2025  21:07

