Olšanská v budoucnu zezelená, studie počítá s novým žižkovským náměstím

Cílem plánovaných úprav ulice má být zlepšení podmínek pro pěší, cyklistickou i hromadnou dopravu a také koordinace stavebních záměrů v okolí. Na rozsáhlém území bývalého nákladového nádraží má totiž brzy vyrůst nová čtvrť, stavět se má i v blízkém areálu bývalého Telecomu.

Návrh architektonicko-urbanistické studie, který pro městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zpracovalo studio UNIT architekti, počítá s propojením Parukářky s Olšanskými hřbitovy a vznikem nového parku na severní straně hřbitovů. Na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského studie navrhuje vznik nového náměstí.

V samotné Olšanské ulici architekti navrhli vybudování samostatné obousměrné cyklostezky. Tramvajová trať má být zatravněna a v ulici mají přibýt až čtyři řady stromořadí.

Lidé nyní mohou k návrhu podávat připomínky. „Ke konceptu studie se nyní může vyjádřit každý prostřednictvím online dotazníku, který lze vyplnit až do 17. července,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč. Studie by měla být hotová do konce letošního roku.

Pro oblast nákladového nádraží již v posledních letech vznikla samostatná studie, která sloužila jako podklad pro schvalovanou změnu územního plánu. Ta umožní výstavbu, kterou tam plánují firmy Central Group, Penta Real Estate a Sekyra Group. Rozsáhlé funkcionalistické nádraží má podle plánů města zůstat zachované. Plánovanou výstavbu čtvrti, kde má žít až 20 tisíc lidí, kritizovali někteří místní obyvatelé, kteří se obávají zejména navýšení dopravy.