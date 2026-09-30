Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vodárny znovu našly ve vodě olovo. V Postřižíně překročilo limit trojnásobně

Autor: ,
  16:13aktualizováno  16:37
V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v...

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026) | foto: Facebook obce Husinec-Řež

Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026)
9 fotografií
Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9 mikrogramu olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Výsledek zveřejnily Středočeské vodárny dnes ve 14:50. V úterý odpoledne přitom zveřejnily výsledky 33 jiných úterních odběrů, z nichž žádný limit nepřekročil.

Všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platí od minulého čtvrtka.

Místo nadlimitního odběru dnes vodárny znovu proplachují a nové vzorky zkontroluje laboratoř. „Opatření jsou pořád stejná, je to proplachování sítě, tam už nic jiného nepomůže,“ řekla mluvčí vodáren Andrea Rabasová. Vodárny podle ní předpokládají, že se olovo dostalo do soustavy ze zasažených vrtů, přesnou příčinu ale zatím neznají. Může se podle ní objevit kdekoliv ve vodovodní síti.

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026)
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026)
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026)
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24. září 2026)
9 fotografií

Zvýšené koncentrace olova zjistily vodárny v úterý také na místech zásobujících Kralupy nad Vltavou, Veltrusy a přilehlé části, hygienický limit tam ale překročen nebyl. Ve středu proto odkalují distribuční síť také v této oblasti s cílem co nejrychleji obměnit vodu.

Z dosud zveřejněných výsledků dnešních odběrů v této oblasti byla nejvyšší koncentrace devět mikrogramů olova na litr ve Veltrusech. V Kralupech-Klapálce naměřili šest mikrogramů. Ostatní zveřejněné dnešní výsledky z této oblasti byly nižší.

Voda v oblasti Odolena Voda splnila hygienické limity, pitná však i nadále není

Proplachování podle vodáren nelze provádět současně a trvale na všech místech kvůli technické kapacitě distribuční sítě a zásobě vody. Kromě místních zaměstnanců na něm pracují také zaměstnanci z Kladna, Mělníka a dalších středisek. Vodárny uvedly, že kromě co nejrychlejšího vyřešení situace musí zachovat nepřetržitou dodávku vody odběratelům.

Pro obnovení pitnosti vody není předem stanoven počet po sobě jdoucích vyhovujících odběrů. „Potřebujeme sledovat tendence, mít delší období, kdy se žádná abnormalita nevyskytne,“ řekla Rabasová s odkazem na kolísání výsledků v minulých dnech.

Voda v Odoleně Vodě zůstává nepitná. Poslední rozbory už limit splnily

Rozhodnutí o obnovení pitnosti je podle středočeských hygieniků na provozovateli vodovodu, který musí zvážit výsledky rozborů i fungování celého systému. Hygienici po obnovení pitnosti udělají vlastní rozbory, na jejich výsledky se ale před zrušením omezení čekat nemusí, sdělila mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Vodárny postupně kontrolují vodu přímo v distribuční síti. Monitoring provádějí denně na více než 25 místech skupinového vodovodu. Síť je podle nich zásobována pouze z nekontaminovaných zdrojů, přednostně využívají nezasažené a méně zasažené vrty. Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření, náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren.

Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, 14 z nich odstavily. Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let minulého století. Souvislost skládky s kontaminací zatím potvrzená není.

Voda v Odoleně Vodě už není pitná. Je v ní víc olova, než dovolují limity

Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pro další postup budou podle ní zásadní odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje nadlimitní koncentrace olova.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem

Průmyslový palác se otevírá veřejnosti. (24. září 2026)

Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...

Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Pražské koleje Kajetánka v Břevnově

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...

Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo

Nehoda na Pražském okruhu. Zemřeli dva cizinci, další lidé byli zraněni. (25....

Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.

Vodárny znovu našly ve vodě olovo. V Postřižíně překročilo limit trojnásobně

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v...

Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9...

30. září 2026  16:13,  aktualizováno  16:37

Muzeum Prahy dokončilo opravy Müllerovy vily ve Střešovicích, prohlídky začnou ve čtvrtek

Müllerova vila v pražských Střešovicích

Muzeum Prahy dokončilo opravu Müllerovy vily ve Střešovicích v Praze 6. Prohlídky pro veřejnost začnou ve čtvrtek. Muzeum tuto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru kvůli...

30. září 2026  15:57

Nedostatky byly v jídelně i před epidemií, říká ředitel. Obnova důvěry potrvá týdny

Premium
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Masarykova základní škola v pražském Újezdu nad Lesy, kde kvůli jídlu ve školní kuchyni došlo k rozsáhlé epidemii salmonelózy, se v přísném hygienickém režimu vrací do běžného provozu. Ředitel školy...

30. září 2026

Greenpeace svým billboardem kritizovala Motoristy. Zelení džihádisté, reagoval Macinka

Greenpeace ČR překrylo u pražského Kačerova volební billboard hnutí ANO...

Ekologická organizace Greenpeace ve středu ráno překryla u pražského Kačerova volební billboard s kandidátem ANO na pražského primátora Janem Hušbauerem. Nahradila ho transparentem s vyobrazením...

30. září 2026  14:43

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Enormní zájem o novou lanovku na Petřín. Frontu si každý den vystojí tisíce lidí

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

Zájem o svezení novou lanovkou na Petřín je enormní. Dopravní podnik za prvních osm dní ostrého provozu zaznamenal bezmála 100 tisíc cestujících a přidal téměř 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád.

30. září 2026  13:22

MHD zdarma i konec chaosu v dopravě. Lídři na primátora Prahy se střetli v Superdebatě

Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

Nedostupné bydlení zůstává jedním z hlavních problémů Prahy. Budoucí vedení metropole však bude muset řešit i mnoho dalších výzev, například v oblasti dopravy. O tom, jak si s nimi chtějí poradit,...

29. září 2026  12:36,  aktualizováno  30. 9. 12:33

Dali pražským bezdomovcům 100 tisíc a sledovali, jak je využijí. Výsledek překvapil

Premium
ilustrační snímek

Když se Roman přestěhoval do Prahy za prací, nečekal, že zanedlouho skončí na ulici. Firma, pro kterou pracoval, mu nezaplatila, a on náhle neměl z čeho uhradit bydlení. Jeho příběh ukazuje, jak...

30. září 2026  12:20

Přijede bibliobus. Ropid v Holešovicích slibuje celý den literatury včetně autorského čtení

Bibliobus z minulých ročníků festivalu Týden knihoven.

Pražská integrovaná doprava v pátek promění zastávku Nádraží Holešovice ve speciálně upravený prostor určený pro čtení, deskové hry a hudbu. Pořadatelé zároveň lákají ty zájemce, kteří si přejí...

30. září 2026  12:02

Muzeum Dinosauria v Praze oslaví pět let. Poprvé ukáže novou kostru Tenontosaura

Dinosauria Museum Prague slaví pět let. Návštěvníkům poprvé představí novou...

Dinosauria Museum Prague, které se nachází nedaleko ruzyňského letiště, oslaví v sobotu 3. října pět let od svého otevření. Při této příležitosti návštěvníkům poprvé představí novou kostru...

30. září 2026  10:32

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Do školy se po epidemii salmonelózy vrátila jen polovina žáků. Obědy budou dovážet

Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy se po neplánovaném volnu...

Žáci Masarykovy základní školy v pražském Újezdu nad Lesy se po několika dnech ředitelského volna vrátili zpět do lavic. Děje se tak poté, co stovky strávníků onemocněly po konzumaci prošlých vajec,...

30. září 2026  7:28,  aktualizováno  10:27

Třímetrový orloj z kostek oživí prodejnu Lego v Praze. V Kladně vznikal 1 980 hodin

Třímetrový model pražského orloje ze stavebnice Lego bude jednou z hlavních...

Třímetrový pražský orloj ze stavebnice Lego, který vznikal v Kladně, se na podzim představí návštěvníkům nové prodejny v ulici Na Příkopě v Praze. Kostičkový model bude jednou z jejích hlavních...

30. září 2026  10:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde