Zatímco před čtyřmi roky, když se také blížily komunální volby v Praze, přišlo hnutí Praha Sobě s návrhem na okružní metro kolem celé Prahy, letos v září, měsíc před komunálními volbami, představili pražští radní okleštěnou variantu. Z okružní linky O vypadl sever Prahy a stala se z ní linka E.
Kandidát na primátora za SPOLU, místopředseda ODS Tomáš Portlík návrh hájí tím, že Praha bude linku E do budoucna potřebovat, zejména kvůli rozvoji nových čtvrtí.
Variantu okružní trasy metra řešili urbanisté a architekti již na konci 80. let. Na jaře 1988 vedení hlavního města schválilo tzv. Komplexní studii rozvoje městské hromadné dopravy. Nově představená linka z ní vychází.
Kritikům vadí především trasa plánované páté trasy metra. Tady jsou nejčastější výtky:
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Okruh vede jen širším centrem
„To není okružní trasa, ale trasa z centra na severovýchodu,“ píše čtenář iDNES.cz v diskusi pod článkem o plánu na nové metro a stejný argument se objevuje jako nejčastější výtka pod všemi články a statusy na sociálních sítích.
Lidé by uvítali metro směrem na Zbraslav, Radotín či Modřany. Okruh je podle nich malý, vede stále širším centrem. Okružní linka by měla mířit mnohem dál, například do Řep nebo do Ruzyně.
Chybějící metro nebo vlak k letišti v Ruzyni rozčiluje Pražany desítky let. A ani nový návrh páté linky s ním nepočítá. Na Ruzyň mělo směřovat prodloužení trasy A za Dejvice, nakonec ale metro „uhnulo“ k motolské nemocnici a na největší české letiště tak cestující musejí přestupovat z metra na trolejbusy č. 59.
Proč zmizely z okruhu Bohnice?
Bohnice měly být jedním z klíčových bodů původního okružního metra O. Plán na trasu E se severem Prahy nepočítá, linka povede z Podbaby přes Smíchov, Podolí, Pankrác a Žižkov do Vysočan a na Prosek a skončí v Čakovicích.
Na severním okraji Prahy žije v pásu Bohnice–Čimice–Kobylisy–sídliště Ďáblice zhruba 75 tisíc lidí. Samotné Bohnice s Čimicemi mají kolem 30 tisíc obyvatel, kteří jsou stále odkázáni na autobusy k metru C v Kobylisích nebo Ládví. Po zveřejnění návrhu metra E se odtud linou rozhořčené hlasy, že se sever Prahy (tedy Bohnice a Čimice) je bez okruhu, bez metra i bez tramvaje.
Město argumentuje tím, že spojení Bohnic s Dejvicemi a Suchdolem zvládne plánovaná tramvaj a zvýšení kapacity tratí. Například by se prodloužila nástupiště tak, aby u nich mohly stavět delší soupravy tramvají. Případným řešením by mohla být i vyšší povolená rychlost.
Tramvaj z Bohnic však sama vyžaduje tunel pod bohnickým svahem a nový most přes Vltavu, nic z toho se nestaví. Poptávku po přímém spojení s částí Prahy, která je z Bohnic vzdušnou čarou pár stovek metrů, se od září snaží uspokojit tunelbus 145.
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Proč se spojují sousední stanice?
Linka E by mohla spojit některé lokality, které od sebe sice nejsou příliš vzdálené, ale cesta metrem mezi nimi dosud trvá desítky minut. Jde například o Prosek (na trase C) a Vysočanskou (B) nebo přímé spojení mezi Budějovickou či Pankrácem (C) se Smíchovem a Andělem (B).
Po dokončení „déčka“ i „éčka“ by takto byly propojené i stanice Budějovická (C) a Ryšánka (D, pracovní název Olbrachtova).
Lidé se v diskusích zlobí na miliardové výdaje za spojení lokalit, které jsou už nyní dobře dostupné autobusovými linkami MHD, zatímco jiné na metro čekají. Mezi Smíchovem a Pankrácem trvá nyní cesta 26 minut, novým metrem E by to bylo 9 minut.
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Proč by mělo stát metro na Malovance?
Pokud by se Pražané dočkali metra E v podobě, jakou naznačuje současný návrh, vznikla by nová stanice Malovanka na Praze 6 na trati mezi Smíchovem a Dejvickou. Malovanka by byla zároveň nejzápadnější stanicí nové linky.
Mnozí diskutující považují novou zastávku metra v této lokalitě za zbytečnou, okruh by raději viděli mnohem dále od centra – ještě víc na západ, na Řepy a Ruzyni.
Největší výhodu by mohlo představovat napojení Strahova. Velký strahovský stadion už sice dnes velké sportovní ani koncertní akce nehostí a slouží hlavně jako tréninkové centrum Sparty a sousední Stadion Evžena Rošického je kvůli špatnému technickému stavu z větší části uzavřený. Do budoucna se však uvažuje o jeho přestavbě či nahrazení novým fotbalovým stadionem.
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Navíc tu leží největší studentské město v Česku, na kolejích tu bydlí skoro čtyři tisíce studentů. Dosud se sem dá dopravit autobusovými linkami z Anděla či Dejvické, případně dojít pěšky z tramvajových zastávek Malovanka nebo Pohořelec. V budoucnu mají ke strahovskému stadionu jezdit tramvaje a rozšíří se také trolejbusová doprava.
V jakém stavu je návrh na „éčko“?
Návrh metra E je zatím ještě v plenkách. Zástupci města hodlají zadat studii proveditelnosti. Cena za případnou realizaci páté linky pražského metra se odhaduje na 220 miliard korun, o termínu prací je ještě předčasné mluvit.
„Pátá linka není v současné době v ekonomických silách hlavního města, takže se pojďme klidně bavit o nějaké etapizaci a výhledech, kdy by se to mohlo stavět, ale cokoliv teď slibovat je čistý populismus,“ řekl například Tomáš Portlík (ODS), starosta Prahy 9 a kandidát na primátora.