Vesnice na Nymbursku kritizují České dráhy. Dopravce zbourá důležitý most

České dráhy (ČD) totiž plánují bez náhrady zdemolovat havarijní nadjezd, který pro místní představuje nejkratší spojení mezi vesnicemi.

Nejen jim, ale například také zemědělcům na své pozemky nebo houbařům do lesů se tím jinak kratičká cesta pořádně prodlouží.

Vzdálený špacír, pole i hřiby

Nadjezd u Vrbové Lhoty je jedním ze čtyř mostů na železničním zkušebním okruhu, který byl postaven v 60. letech minulého století. Zejména pro Sokoleč mosty bez nadsázky představují klíčové spojení se zbytkem světa a zásadně přispívají k překonání izolace, kterou vytváří železniční ovál obepínající obec.

„Když si to tady postavili, tak ať se o to také pořádně starají. Víte, kolik lidí tady chodí do Sokolče nebo prostě jen tak na procházky do lesa? To budeme pak půlku okresu obcházet přes Cerhenice? Vždyť je to nesmysl!“ rozčiluje se na zmíněném nadjezdu seniorka Jana P. z Vrbové Lhoty.

Pokud se nic nezmění, budou muset lidé mezi Sokolčí a Vrbovou Lhotou absolvovat místo čtyř kilometrů dvojnásobně dlouhou štreku, navíc po frekventovaných silnicích. To už ostatně dělají mnozí zemědělci při cestách traktory na svá pole, protože České dráhy zhruba před půl rokem zatarasily zmíněné přemostění kvůli jeho havarijnímu stavu betonovými zábranami.

„Naše obec má za kolejemi zhruba 70 hektarů lesa a 23 hektarů polí. Obyvatelé se nedostanou ke svým pozemkům, přijdou o procházky do lesů nebo koupání v jezerech, jež jsou také za tratí. A to nemluvím o cestě až do Sokolče, která přes Poděbrady nebo opačným směrem přes Cerhenice nabobtná na skoro 10 kilometrů. Silnice, po které nadjezd vede, tady přitom bývala dříve než samotný železniční okruh a lidé jsou s ní historicky spjatí,“ upozorňuje starosta Vrbové Lhoty Jiří Vojtěch.

Vedení obce se nevzdává naděje a proti rozhodnutí zbourat nadjezd bez náhrady podalo prostřednictvím právního zástupce odvolání. „Podle našeho názoru byly všechny nadjezdy na testovací trati postaveny v 60. letech s podmínkou, že zůstanou vždy součástí železničního okruhu,“ říká starosta Vojtěch.

Velkou komplikací bude demolice mostu také pro obyvatele sousedních Ratenic, kterým hrozí, že se do malebných „útrob“ testovacího koridoru dostanou také pouze zajížďkou přes Cerhenice.

„Jednak nám zmizí nejkratší cesta do Sokolče, což je ta praktická stránka věci, a z hlediska rekreačního vyžití lidé přijdou o procházky nebo cyklistické vyjížďky do jediného lesa v okolí. Zbývající možností bude vzít auto a přes některý ze zbylých nadjezdů se tam dostat. Takové řešení ale považuje většina zdejších za nereálné. A raději si ani nechci představovat, že budou riskovat přechod přes koleje, když tady vlaky jezdí rychlostí přes dvě stě kilometrů za hodinu,“ zamýšlí se starosta Ratenic Pavel Rek.

Zánik klíčové spojnice bude problémem i pro zemědělce, kteří mají často pole „přepůlené“ kolejemi. „Když zruší nadjezd, budeme jezdit půl hodiny, abychom se dostali o pár desítek metrů dál,“ líčí ředitel firmy Agro Sokoleč Milan Spremo.

Oprava nebyla možná

Nadjezd, který je součástí účelové komunikace, získaly ČD do svého majetku v květnu 2024.

„Do té doby nebylo jeho vlastnictví právně určené. Hned poté jsme provedli nutné zabezpečovací práce v podobě omezení provozu. Opakované statické posudky totiž určily stav mostní konstrukce jako havarijní bez možnosti opravy. Její další zachování by představovalo riziko pro provoz na nadjezdu i pro železniční trať pod ní,“ konstatuje mluvčí ČD Filip Medelský.

Ten současně tvrdí, že Středočeský kraj nabídl loni dotčeným obcím, že na místě současného dosluhujícího přemostění postaví cyklonadjezd. S takovým řešením však obce nesouhlasily.

„To bychom zůstali tam, kde jsme, nebo spíš šli ještě o úroveň dolů. Chceme zkrátka plnohodnotný nadjezd, po kterém budou moci jezdit i automobily, jak jsme byli zvyklí,“ dodává starosta Vrbové Lhoty Jiří Vojtěch.