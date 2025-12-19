Neštěstí se stalo v Doubravické ulici. „Okamžitě po pádu zahájila operátorka záchranářů se svědky na místě asistovanou resuscitaci. V ní pak desítky minut pokračovali záchranáři, kteří na místo dorazili velmi rychle. Chlapcova zranění byla ale velmi vážná,“ řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová s tím, že hoch spadl z velké výšky.
„Vzhledem k věku dítěte nebudeme momentálně poskytovat další informace,“ uvedl k případu mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
