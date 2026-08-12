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Lidé ignorují zákaz ohňů, i přes varování v parcích grilují. Strážníci rozdávají pokuty

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  14:52
Lidé v Praze nadále ignorují zákaz rozdělávání ohňů. Ten platí na celém území metropole i ve Středočeském kraji. Přestože strážníci městské policie chodí, upozorňují i rozdávají pokuty, lidé s nimi i přesto polemizují.

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„Platí zákaz ohňů a grilování.... Ne, nesmí se,“ říká strážnice, když upozorňuje skupinku hodujících lidí sedící pod stromy, která k jejímu výkladu má připomínky.

Strážníci ukázali sestřih několika situací, kdy museli proti neukázněným lidem zasahovat. Někde padla drobná pokuta, jinde hříšníci vyvázli s napomenutím

I přes tropické teploty a ničivá sucha lidé v hlavním městě riskují. Bezstarostně grilují, odhazují nedopalky od cigaret a podobně.

„I přes zpravodajský servis plný reportáží o požárech napříč rozpálenou Evropou naše hlídky neustále narážejí na grilující skupiny, bezstarostné kuřáky a další osoby, které zákazy ignorují,“ napsala městská policie na Facebooku.

Nerozdělávejte oheň a omezte pobyt venku. Prahu a střední Čechy sevře vedro

Dlouhodobé tropické počasí proměnilo pražskou přírodu k nepoznání. Trávníky i stromy usychají a při styku s ohněm představují výrazné riziko vzniku požáru.

„Stačí jedna odhozená cigareta, vteřina nepozornosti při manipulaci s ohněm či jeden zatoulaný lampion a plameny v plné síle předvedou, jak špatným pánem umějí být,“ varuje policie.

Zákaz začal platit ve Středočeském kraji 31. července a do odvolání se vztahuje také na území hlavního města.

V celém kraji mají motorová vozidla zakázáno vjíždět na polní a lesní cesty kromě obhospodařování pozemků, používání zábavní pyrotechniky, vypouštění lampionů a používání vody určené pro hašení požárů k jiným účelům než hašení.

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Zákaz manipulace s ohněm a kouření platí na lokalitách vzdálených méně než 50 metrů od lesa. To samé platí taky na místech, která jsou vzdálená méně než 100 metrů od polí a luk, lesních a travních porostů či stohů sena a slámy.

Tento týden zasahovali pražští hasiči u požáru Letenských sadů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, k žádnému zranění nedošlo. Policisté stále zjišťují příčinu požáru.

Ničivé následky sucha a vedra se letos podepisují napříč celou Evropou. Španělsko i Francie se v posledních týdnech potýkají s největšími požáry v historii. Četné požáry sužují také Řecko, kde jich minulý týden vypuklo přes padesát. Záchranné složky musely provádět evakuaci přes 330 tisíc lidí.

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