„Platí zákaz ohňů a grilování.... Ne, nesmí se,“ říká strážnice, když upozorňuje skupinku hodujících lidí sedící pod stromy, která k jejímu výkladu má připomínky.
Strážníci ukázali sestřih několika situací, kdy museli proti neukázněným lidem zasahovat. Někde padla drobná pokuta, jinde hříšníci vyvázli s napomenutím
I přes tropické teploty a ničivá sucha lidé v hlavním městě riskují. Bezstarostně grilují, odhazují nedopalky od cigaret a podobně.
„I přes zpravodajský servis plný reportáží o požárech napříč rozpálenou Evropou naše hlídky neustále narážejí na grilující skupiny, bezstarostné kuřáky a další osoby, které zákazy ignorují,“ napsala městská policie na Facebooku.
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Nerozdělávejte oheň a omezte pobyt venku. Prahu a střední Čechy sevře vedro
Dlouhodobé tropické počasí proměnilo pražskou přírodu k nepoznání. Trávníky i stromy usychají a při styku s ohněm představují výrazné riziko vzniku požáru.
„Stačí jedna odhozená cigareta, vteřina nepozornosti při manipulaci s ohněm či jeden zatoulaný lampion a plameny v plné síle předvedou, jak špatným pánem umějí být,“ varuje policie.
Zákaz začal platit ve Středočeském kraji 31. července a do odvolání se vztahuje také na území hlavního města.
V celém kraji mají motorová vozidla zakázáno vjíždět na polní a lesní cesty kromě obhospodařování pozemků, používání zábavní pyrotechniky, vypouštění lampionů a používání vody určené pro hašení požárů k jiným účelům než hašení.
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Zákaz manipulace s ohněm a kouření platí na lokalitách vzdálených méně než 50 metrů od lesa. To samé platí taky na místech, která jsou vzdálená méně než 100 metrů od polí a luk, lesních a travních porostů či stohů sena a slámy.
Tento týden zasahovali pražští hasiči u požáru Letenských sadů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, k žádnému zranění nedošlo. Policisté stále zjišťují příčinu požáru.
Ničivé následky sucha a vedra se letos podepisují napříč celou Evropou. Španělsko i Francie se v posledních týdnech potýkají s největšími požáry v historii. Četné požáry sužují také Řecko, kde jich minulý týden vypuklo přes padesát. Záchranné složky musely provádět evakuaci přes 330 tisíc lidí.