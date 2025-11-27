Odvolací soud ve sporu o kobky na náplavce nerozhodl, předvolá svědky

Autor: ,
  14:05
Pražský městský soud se začal zabývat sporem o nájem takzvaných kobek na náplavce. Městská firma Trade Centre Praha (TPC) se totiž odvolala proti nepravomocnému rozsudku, podle nějž dala neoprávněně výpověď spolku Dvojka sobě. TPC loni vypověděla nájemní smlouvu galerii a kavárně s odůvodněním, že spolek přenechával provozování kavárny jinému subjektu.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Odvolací senát při čtvrtečním zasedání nerozhodl, chce totiž znovu vyslechnout dva svědky včetně provozovatele kavárny. Jednání proto odročil na 8. ledna.

Oblíbené kobky na Náplavce jsou jednou ze 40 nejlepších staveb Evropy za poslední dva roky.
Smlouvy na kotvící místo lodi Avoid Floating Gallery neprodloužila spolku Dvojka sobě městská firma Trade Centre Praha. (29. listopadu 2024)
Bez lodí. I Novoměstská náplavka na Rašínově nábřeží byla během zářijové velké vody bez lodí, někteří Pražané by to tak uvítali nastálo. Náplavky jsou ale přístavy a ne korza, vzkazují jim lidé od vody.
Instalace skleněných dveří do kobky na pražské náplavce (2. srpna 2019)
27 fotografií

TPC má se spolkem smlouvu od roku 2013, výpověď z pronájmu dvou nebytových prostor na Rašínově nábřeží mu dala loni v říjnu. Argumentovala přitom neoprávněným podnájmem, když nájemní smlouva podpronajímání vylučovala. Tolerovat postup spolku by podle firmy navíc bylo signálem i pro ostatní nájemce, že s městskými prostorami mohou nakládat podle vlastní libovůle.

Spolek následně podal žalobu, které letos v červnu vyhověl Obvodní soud pro Prahu 2. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že TPC věděla už před uzavřením dodatku ke smlouvě v roce 2019, že kavárnu provozuje někdo jiný. Výpověď soud označil za neplatnou i pro rozpor s dobrými mravy. Podle něj TPC záminku ohledně neoprávněného podnájmu účelově využila, aby se spolku zbavila.

Kobky na pražské náplavce nekončí. Soud vyhověl spolku a zrušil výpověď

TPC v odvolání označila rozsudek za nepřezkoumatelný, protože soud ohledně dobrých mravů nekonkretizoval, jaké etické principy porušila. Podle firmy se také neprokázalo, že by o podnájmu kobky věděla. Tím, kdo jednal nepoctivě, byl podle ní spolek.

Advokátka spolku Petra Nováková se ve čtvrtek ohradila proti tomu, že by smlouva o spolupráci s provozovatelem kavárny byla utajovaná a nikdo o ní nevěděl. Upozornila mimo jiné na to, že každý, kdo do dané kobky přišel, viděl ve zveřejněném označení IČO jejího skutečného provozovatele.

Praha hledá nového nájemce kobek na náplavce, dosavadní se stále nevystěhoval

Spolek Dvojka sobě pořádá na náplavce od roku 2007 kulturní akce, v roce 2011 začal provozovat také loď Avoid Floating Gallery s koncerty či výstavami. I té loni TCP vypověděla nájem kotevního místa, aktuální žaloba se jí však netýká.

Pražské náplavky jsou zvláště v létě oblíbeným cílem Pražanů i turistů. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklostezka, po které denně projedou tisíce lidí. Město před několika lety rekonstruovalo náplavky včetně kobek na Rašínově nábřeží v Podskalí a Hořejším nábřeží na Smíchově.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá

Streetartová malba v Praze 4 v Mojmírově ulici, která kvůli rekonstrukci musela...

Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Místo levného piva luxus. Ceny jako ve Vídni krotí v Praze divokou turistiku pijáků

Premium
Hlavně kvalita. Vyšší počet turistů není pro Prahu prioritou, ale je to...

Vídeň překonána! Cena hotelového pokoje v říjnu v metropoli byla podle aktuálních dat společnosti Czech Inn Hotels o několik eur vyšší. Tento výsledek má dopad i na kultivaci masové turistiky v...

27. listopadu 2025

Auto zastavilo kvůli poruše, smetl ho kamion. Nehoda omezila provoz na D6

Dopravní nehoda na dálnici D6 (27. listopadu 2025)

Na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary u obce Hostivice se ve čtvrtek dopoledne střetlo osobní a nákladní vozidlo. Osobák podle policie zastavil v pravém jízdním pruhu z důvodu poruchy a kamion...

27. listopadu 2025  11:07,  aktualizováno  13:56

Módní značka Arket otevřela v Praze. Obchod nabídne také čerstvou kávu

V pražské ulici na Příkopě nově otevřel skandinávský obchod Arket. (24....

Severská lifestylová značka Arket otevřela svou první vlajkovou prodejnu v Praze. Nový obchod je zároveň prvním fyzickým místem značky v České republice. Značka usídlila v historické budově na v...

27. listopadu 2025  13:38

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

27. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  13:20

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Zásah jednotek IZS u úniku plynu v ulici Jaromírova v pražských Nuslích (27....

V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího...

27. listopadu 2025  8:47,  aktualizováno  9:48

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

Tolik asistencí vážně nečekala. Cazorlaová zahnala zlé časy, výkonem rozzářila i kouče

Maite Cazorlaová z USK Praha (vpravo) během utkání s Gdyní v Eurolize.

Euroligové utkání si zahrála poprvé od dubna a fanouškům USK Praha okamžitě připomněla, jak kvalitní basketbalistka se jim vrací. Maite Cazorlaová doléčila zraněné koleno a proti polské Gdyni...

26. listopadu 2025  22:08

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  22:03

Na závěr základní části Euroligy hladká výhra. USK Praha nastřílel Gdyni 102 bodů

Liliana Banaszaková z Gdyně (vlevo) se snaží zablokovat Emese Hofovou z USK...

Se základní částí Euroligy se basketbalistky USK Praha rozloučily jednoznačným vítězstvím 102:67 nad Gdyní. K prvnímu domácímu vítězství v soutěži dokráčely svěřenkyně Martina Bašty i díky více než...

26. listopadu 2025  18:35,  aktualizováno  21:52

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

26. listopadu 2025  18:18,  aktualizováno  20:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tramvaj v Praze na Letné srazila ženu, zraněná skončila v nemocnici

ilustrační snímek

V Praze na Letné srazila ve středu odpoledne tramvaj ženu. Zraněnou po střetu odvezla záchranná služba do nemocnice. Do prověřování okolností nehody se pustila policie, která v místě dočasně omezila...

26. listopadu 2025  17:48

Nevidomá seniorka přišla o batoh i speciální mobil. Stydím se, říká narkoman

Jakub Halaj (v červené mikině) je spolu se svým známým Lukášem H. (podle...

Případ nevidomé seniorky okradené ve vestibulu metra Smíchovské nádraží začal ve středu řešit Obvodní soud pro Prahu 5. V souvislosti s krádeží jejího batůžku, v němž měla mimo jiné speciální telefon...

26. listopadu 2025  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.