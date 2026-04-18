„Veronice jsou čtyři roky a stále jí je špatně rozumět,“ popsala Karolína z Prahy 4 s tím, že jejich logopedka je odeslala do ušní, nosní, krční ambulance (ORL) s podezřením, že potíž dívky souvisí s mandlemi.
„Lékař Verunku vyšetřil kamerou do nosu a řekl, že má moc velikou nosní mandli. Když navíc zjistil, že dýchá jen pusou, rozhodl, že mandle musí ven. Prý se jí moc uleví a řeč se zlepší,“ dodala žena.
Podle zdravotníků jde o častý problém u malých dětí a jako řešení se v Praze nabízejí dvě možnosti – buď do Motola na klasickou operaci, nebo na šetrnější nechirurgický zákrok. Ten nevyžaduje hospitalizaci, ale nehradí jej zdravotní pojišťovny. Karolínu šetrnější varianta pro dceru velmi zaujala, cena jednodenní chirurgie už méně.
Výhodou plazmové techniky je zejména snížení rizika pooperačního krvácení, nižší pravděpodobnost opětovného zvětšení nosní mandle a přesnější odstranění tkáně v oblasti ústí Eustachovy trubice.