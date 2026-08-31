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Začala stavba tramvajové trati na Žižkově, část po bývalé železnici bude unikátní

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  16:07
Vizualizace úseku Malešická a Nad Kapličkou

Vizualizace úseku Malešická a Nad Kapličkou | foto: ARCHEVIO STUDIO

Vizualizace tramvajové trati Olšanská – Habrová
Dopravní schéma tramvajové tratě Olšanská – Habrová
Vizualizace zastávky Habrová
Vizualizace zastávky Nový Žižkov
7 fotografií
Na pražském Žižkově odstartovala stavba nové tramvajové trati Olšanská - Habrová. Bude měřit necelé dva kilometry a povede areálem současného nákladového nádraží Žižkov. Končit bude na Jarově. Kvůli unikátnosti části trati bude obsluhována pouze obousměrnými tramvajemi.

Nová tramvajová trať zajistí dopravní obslužnost nové bytové a administrativní zástavby Žižkov City a Parková čtvrť. Výstavba vyjde na necelých 600 milionů korun bez DPH.

Vizualizace úseku Malešická a Nad Kapličkou
Vizualizace tramvajové trati Olšanská – Habrová
Dopravní schéma tramvajové tratě Olšanská – Habrová
Vizualizace zastávky Habrová
7 fotografií

Počítá se s šesti novými zastávkami: Nový Žižkov, Nákladová, Malešická, Nad Kapličkou, Habrová a Sídliště Jarov. Součástí bude i výsadba 68 stromů. Pokud všechno půjde podle plánu, provoz na této trati by měl začít v srpnu 2027.

Trať povede v ose budoucí hlavní třídy nové čtvrti, která v areálu bývalého nádraží postupně bytovou výstavbou vzniká. Koleje budou z převážné většiny ve stopě bývalé železnice a v posledních 600 metrech směrem na Jarov využijí i původní trať. Tento úsek bude jednokolejný a na Jarově bude zakončený takzvanou úvratí, kvůli čemuž budou na trati jezdit jen obousměrné kloubové tramvaje.

Prostor na bydlení zde dostane až 15 tisíc lidí, vytvoří se také 4 tisíce pracovních míst.

Praha koupila klíčové pozemky pro novou tramvajovou trať, zčásti bude unikátní

Trať se propojí se současnou sítí v křižovatce Jana Želivského – Olšanská. Práce v těchto místech začaly už o víkendu.

Křižovatka by měla být dostavěná do konce letošního roku. V areálu nádraží jsou letos v plánu zemní práce spojené s rozebráním dlažby, přeložkami inženýrských sítí či budování dešťové kanalizace a akumulačních nádrží na dešťovou vodu. Následovat bude stavba samotné trati a na závěr výsadba dvou stromořadí.

Jednokolejný úsek plánuje podnik v budoucnu přestavět na standardní dvoukolejný s obratištěm pro všechny typy tramvají, ale až poté, co bude dokončena nová ulice vedoucí přes nákladové nádraží, takzvaná Jarovská třída. Ta si podle zástupců podniku v oblasti zcela jistě vyžádá výraznější úpravy, takže do té doby DPP zvolil na Jarově co nejúspornější řešení.

Jednokolejka po více než 40 letech

Jednokolejný úsek bude podle ředitele DPP pro povrchovou dopravu Jana Šurovského v českých podmínkách raritou.

„V Praze v pravidelném provozu nebyl žádný jednokolejný úsek provozován od roku 1983, kdy zanikla jednokolejka v Radlicích. V současnosti se provozují v ČR jednokolejné tratě mezi Vratislavicemi a Jabloncem nad Nisou a z Ostravy do Zátiší, což je mimochodem rovněž původem železniční trať,“ uvedl. Dodal, že úsek bude mít zabezpečovací zařízení, které zajistí vypnutí elektrického napájení v případě jízdy dvou vlaků proti sobě.

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Náměstek primátora Jaromír Beránek řekl, že za rok po dokončení stavby bude na Jarov jezdit tramvajová linka 11, a to z důvodu plánované celkové rekonstrukce trati v Seifertově ulici. Následně by trať měly obsluhovat tramvaje s číslem 5.

Na žižkovském brownfieldu již delší dobu staví firma Central Group a stavbu svých projektů tam nedávno začaly společnosti Penta Real Estate a Sudop Invest. Výstavbu tam chystají také další developeři. V areálu kolem nádraží má v dalších letech vyrůst čtvrť pro až 20 000 lidí. Rozsáhlou nádražní budovu koupila od Českých drah za 1,43 miliardy korun Praha, která tam plánuje školu, byty či kulturní prostory.

Dopravní schéma tramvajové tratě Olšanská – Habrová

Zaniklé tratě

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