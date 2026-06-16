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Portlík představil kandidátku. Prahu chce dobýt s týmem starostů, žen je pomálu

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  13:30
Na pozadí nejkrásnějšího pražského parku, vinohradské Grébovky podepsala koaliční smlouvu Občanská demokratická strana a TOP 09. Koalice SPOLU pro Prahu zároveň představila společnou kandidátku. Lídrem je starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)

Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)
Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)
Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)
Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)
19 fotografií

Jeho jméno se jako možné jedničky objevovalo už před čtyřmi lety, nakonec ale dostala v roce 2022 přednost známější tvář, současný primátor Bohuslav Svoboda, který už letos nekandiduje. Teď už je Portlík jasná jednička a sestavil kandidátku složenou převážně ze starostů městských částí. „Když jsem kandidátku sestavoval, největší roli hrála zkušenost, a proto věřím, že toto je nejsilnější tým, jaký dnes Praha může nabídnout,“ řekl Portlík.

Před čtyřmi roky v Praze SPOLU zvítězilo, získalo čtvrtinu hlasů a 19 mandátů z 65 členného zastupitelstva. Mezi favority voleb bude patřit i letos na podzim. Tentokrát ale SPOLU pro Prahu tvoří jen dvě strany, lidovci se pro letošní volby spojili s Prahou sobě a Zelenými.

Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)
Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)
Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)
Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Tomáš Portík. (16. června 2026)
19 fotografií

„Ve volbách bych chtěl získat co nejsilnější mandát, abych si do primátorského týmu mohl vybrat ty nejlepší bez ohledu na stranickou příslušnost,“ řekl pro iDNES.cz Portlík.

Koalice zároveň představila hlavní programové priority pro příští volební období. Mezi ně patří především rychlejší bytová výstavba, lepší koordinace dopravních omezení, rozvoj dopravní infrastruktury, navýšení kapacit na středních školách nebo dostupná péče o duševní zdraví od dětí po seniory.

Na druhém místě kandidátky je současný náměstek primátora a místopředseda pražské TOP 09 Michal Hroza. Třetí místo obsadila další náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS). Čtyřka je starosta Radotína Karel Hanzlík, pětka pražský zastupitel a bývalý žižkovský starosta Jiří Ptáček (TOP 09) a šestka starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS).

Kdo povede Prahu? Strany představily lídry, o primátorský řetěz je tlačenice

Dvě třetiny kandidátky tvoří politici z ODS, jednu třetinu z TOP 09 a mezi kandidáty je také dvacet dva starostů městských částí. Na kandidátce je méně žen než u jiných stran, v první desítce figuruje jen třetí Udženija, v druhé desítce jsou političky dvě – osmnáctou je Lucie Kubesa (ODS) a devatenáctou Jana Nowaková Těmínová (TOP 09). Z celkem pětašedesáti jmen je tam celkem deset žen.

Lídry už představily i ostatní strany a uskupení. Za ANO je jím zastupitel Ondřej Prokop, Piráty povede ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. Stejného lídra jako před čtyřmi představili Starostové, je jím politik a architekt Petr Hlaváček. Koalice Praha sobě, Zelených a lidovců vsadila na Adama Scheinherra. Překvapivou kandidátku představili Motoristé, je jí bývalá politička ODS, podnikatelka a majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová.

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