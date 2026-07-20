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ODS nepůjde do voleb v Praze 1. Členové to zkusí jinde, sdělil kritizovaný Dvořák

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  21:31
Filip Dvořák

Filip Dvořák | foto: Profimedia.cz

Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....
Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1
Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík a předseda Občanských demokratů...
Martin Kupka přichází na zahájení výkonné rady ODS, která rozhodne o...
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Oblastní organizace ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu pro podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby se na kandidátku nedostal bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 Filip Dvořák kritizovaný za nejasný původ rodinného majetku. Členové ODS Praha 1 dostali povolení kandidovat i za jiné subjekty, rozhodla oblastní rada. Informaci sdělil sám Dvořák, který je jejím předsedou.

Podle předsednictva strany Dvořák dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam Zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku.

Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Počátkem minulého týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Oblastní rada v pondělí podle Dvořáka zvažovala několik variant řešení.

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„V jediném přijatém usnesení k této otázce rozhodla, že ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu v podzimních komunálních volbách do ZMČ Praha 1, čímž vyhověla základnímu požadavku výkonné rady. Tím byla neúčast Filipa Dvořáka na kandidátce ODS,“ sdělil Dvořák. Rozhodnutí je podle něj v souladu se stanovami ODS i s pravidly pro sestavení kandidátek.

Rozhodnutí oblastní rady vnímá Dvořák jako politické mírové řešení akceptující požadavek výkonné rady. „Tento postup zároveň naplňuje vůli oblastní rady, která minulý týden konstatovala, že nejlepší odpovědí na mediální obvinění je umožnit členům projít testem důvěry ve volbách,“ dodal.

Dvořák minulý týden kritizoval, že vedení ODS dlouhodobě nekomunikuje se členy strany v Praze 1. „Pokud vedení ODS leží na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mne zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskusi s oblastním sdružením,“ sdělil tehdy.

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Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatel a viceprezident Hospodářské komory. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle strany spojováni s řadou kauz, pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák zůstal členem ODS a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany.

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