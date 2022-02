Radní uvrhl nájemníky bytů do nejistoty, tvrdí ODS. Zábranský to odmítá

„Kvůli nové strategii magistrátu musí nájemci místo smlouvy na dobu neurčitou každé dva roky čekat na posouzení, zda a za kolik budou moci v bytě bydlet. Svou asociální politikou radní Zábranský mnoho lidí vhání do nejistoty, zda vůbec budou mít střechu nad hlavou, nebo jestli si ji budou moci dovolit,“ napsala pražská ODS na svých stránkách.

Starostka Prahy 2 Alexandra Udženija prý dostává „desítky proseb o pomoc od zoufalých Pražanů.“

Podle Udženiji stížnosti posílají obyvatelé domů, kam se nastěhovali nepřizpůsobiví občané. „Magistrát nastěhoval do domu narkomany či nájemníky bez základních sociálních návyků,“ tvrdí starostka.

Dále si stěžují lidé, kteří bydlí v městských bytech, platí řádně a včas nájemné, a přesto jsou v nejistotě, zda jim město prodlouží nájemní smlouvu a kolik vlastně budou za nájem platit.

„Nikdo z pražské vládnoucí koalice se jejich stížnostmi nezabývá a nemluví s nimi. Ti lidé jsou opravdu zoufalí a nevědí si rady,“ stěžuje si starostka.

Ta na webu popisuje příběh zdravotní sestřičky, která po dobu pandemie koronaviru pracovala na covidovém oddělení.

„Za to dostala od vlády příplatek v řádech několika tisíc korun. Jedná se o matku samoživitelku, která se po smrti svého partnera sama stará o jejich dospívajícího syna. Od magistrátu se za svou obětavou práci ale dočkala razantního zvýšení nájemného. Když se na tuto skutečnost došla zeptat na bytový odbor, bylo jí úředníky sděleno, že je to nová strategie pražského magistrátu a že nájemné jí bylo zvýšeno právě s ohledem na její příjmy,“ popsala Udženija, podle které není možné, aby město trestalo lidi za to, že řádně pracují a zvýhodňovalo nepřizpůsobivé občany na úkor lidí, kteří svou profesí přináší Pražanům každodenní užitek.

Podle Hřiba naopak Zábranský lidem v nouzi pomáhá

Podle Zábranského (Piráti) však jde o lež. „Všem nájemníkům jsme stanovili nájemné zhruba na polovinu tržních cen, tedy je významně podporujeme. Navíc mají nízkopříjmoví Pražané slevy, existují také příspěvky na bydlení,“ uvedl radní.

Adam Zábranský @adamzabransky V tomto volebním období jsme opravili již přes 1000 městských bytů a snížili počet prázdných bytů na půlku. 400 bytů jsme pronajali potřebným, 450 zástupcům podporovaných profesí (učitelé, hasiči, strážníci atd.), 300 seniorům a lidem se zdravotním postižením. oblíbit odpovědět

Doplnil, že Praha pronajala městský byt celkem 22 lidem bez domova z humanitárních hotelů. „V tomto volebním období jsme ale již 211 bytů pronajali rodinám v bytové nouzi, 450 bytů zástupcům podporovaných profesí (učitelé, zdravotníci, hasiči apod.) či třeba 200 bytů seniorům,“ sečetl Zábranský na svém Facebooku.

Radního pro bydlení a transparentnost se zastal na Twitteru také primátor Zdeněk Hřib.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib @UdzenijaAlex Adam Zábranský pomohl najít normální bydlení stovkám dětí z pražských ubytoven, matkám samoživitelkám, ohroženým seniorům, lidem se zdravotním postižením, ale i Bělorusům nebo Afgháncům v nouzi, když u nás hledali bezpečné útočiště. Nazvat ho asociálním je nehoráznost. oblíbit odpovědět

„Adam Zábranský pomohl najít normální bydlení stovkám dětí z pražských ubytoven, matkám samoživitelkám, ohroženým seniorům, lidem se zdravotním postižením, ale i Bělorusům nebo Afgháncům v nouzi, když u nás hledali bezpečné útočiště,“ ozval se Hřib, kterému se nelíbí, že ODS Zábranského označila za „asociálního“.