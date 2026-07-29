Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Regionální rada ODS schválila novou kandidátku na Praze 1. Povede ji Müller

Autor: ,
  22:46
Slavnostní otevření zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku na Praze 1:...

Slavnostní otevření zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku na Praze 1: radní Michal Müller, náměstkyně primátora Alexandra Udženija, vedoucí lékařka Bára Malíková a ředitel nemocnice David Erhart | foto: Radek Vebr, MAFRA

Filip Dvořák
Zahájení kampaně SPOLU pro Prahu 2026. Alexandra Udženija. (16. června 2026)
Petr Fiala s kolegy z koalice Spolu úspěšně zakončili volební kampaň. Na Tylově...
Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...
10 fotografií
Regionální rada ODS v Praze ve středu schválila novou kandidátku v Praze 1 pro komunální volby. Oblastní rada strany v Praze 1 předtím odmítla novou kandidátku postavit poté, co celostátní vedení ODS odmítlo jako lídra kandidátky bývalého městského radního a exstarostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Novým lídrem v Praze 1 bude současný radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Müller.

Dvojkou ODS pro podzimní obecní volby v Praze 1 bude místostarosta této městské části Tomáš Heres. Na předních místech kandidátní listiny je také politolog a vysokoškolský pedagog Daniel Kunštát, pedagožka a zastupitelka Eva Špačková nebo Robert Jandera. „Praha 1 má novou kandidátku. Kandidátku, za kterou si ODS stojí a která se dívá dopředu, ne dozadu,“ uvedla předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.

Dvořák byl vyloučen z ODS. O jeho konci rozhodla výkonná rada

ODS měl původně v Praze 1 vést do komunálních voleb bývalý starosta čtvrti Filip Dvořák. Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že Dvořák po otci zdědil majetek s nejasným původem v hodnotě 230 milionů korun. Vedení strany následně uvedlo, že Dvořák původ majetku dostatečně nevysvětlil a vyzvalo ho, aby od záměru kandidovat sám upustil. Dvořák to odmítl s odůvodněním, že není z ničeho obviněný.

Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro komunální volby, aby na listině nebyl Dvořák. Oblastní organizace ODS v Praze 1 ale poté oznámila, že nepředloží kandidátku vůbec a že místní členové ODS dostali povolení kandidovat za jiné subjekty. Výkonná rada strany pak Dvořáka z ODS vyloučila a rozhodla, že i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady kandidátku v první městské části postaví.

17. července 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

OBRAZEM: Okolí Barrandovského mostu. To jsou památky, skály i legendární terasy

Zchátralé okolí Barrandovského mostu. (23. července 2026)

Okolí Barrandovského mostu ukrývá nejen cyklostezku podél Vltavy, prvohorní skály či naučnou stezku vedoucí Chuchelským hájem. Fotografie reportérky iDNES.cz Anny Kristové připomínají také příběh...

KVÍZ: 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Jak se zapsali v Praze?

Letohrádek Hvězda

Letohrádek královny Anny, Colinovo mauzoleum či třeba Zlatá ulička. Ověřte si, jak dobře znáte tu část pražské historie, která je spjatá s Habsburky. Od jejich nástupu na český trůn uplynulo 500 let.

Po pádu Rovnováhy zbourá Praha také Hroší lázně u Barrandovského mostu

Zchátralé okolí Barrandovského mostu. (23. července 2026)

Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací (TSK) předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku....

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.

Příští tři zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se však Tomáš Chorý znovu objeví v sestavě fotbalové Slavie. Navzdory původním slovům šéfa Jaroslava Tvrdíka, že za ni...

Regionální rada ODS schválila novou kandidátku na Praze 1. Povede ji Müller

Slavnostní otevření zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku na Praze 1:...

Regionální rada ODS v Praze ve středu schválila novou kandidátku v Praze 1 pro komunální volby. Oblastní rada strany v Praze 1 předtím odmítla novou kandidátku postavit poté, co celostátní vedení ODS...

29. července 2026  22:46

VIDEO: Mladíci vypustili v pražském metru hasicí přístroj, případ řeší policie

Mladíci ve vagónu metra použili hasicí přístroj. Případ řeší policie

Skupina mladíků vypustila uvnitř soupravy pražského metra hasicí přístroj. Video, na kterém se incidentem baví, se následně rozšířilo na sociálních sítích. Policisté začali případ prověřovat z...

29. července 2026  20:24

Piráti lákali voliče hudbou, Bartoš hrál na Andělu na akordeon

Piráti zahráli na pražském Andělu

Kampaň před říjnovými komunálními volbami v Praze? Piráti ve středu vyrazili mezi voliče na pražský Anděl, kde jejich členové uspořádali pouliční koncert. Na akordeon zahrál bývalý předseda strany...

29. července 2026  19:25

Kamion po nehodě částečně blokoval Barrandovský most, doprava kolabovala

Nehoda kamionu s osobním automobilem blokuje dva ze čtyř pruhů na Barrandovském...

Srážka kamionu s osobním autem komplikovala ve středu provoz na Barrandovském mostě. Na místě podle reportéra iDNES.cz kolabovala doprava. Z důvodu odstraňování následků nehody byl ve směru na Prahu...

29. července 2026  13:21,  aktualizováno  16:33

Skoro dva miliony za home office. Pirátská místostarostka Prahy 3 žije na jihu Čech

Místostarostka MČ Praha 3 Nikol Kroužek (Piráti).

Žižkov si na své konto může připsat další kuriozitu. Funkci místostarostky tam totiž vykonává pirátka Nikol Kroužek, která však bydlí v jižních Čechách. Kroužek si v Praze 3 ponechala trvalé...

29. července 2026  16:30

Praha 3 otevře veřejnosti klimatizované prostory. K dispozici bude i voda

ilustrační snímek

Lidé v Praze 3 budou moci během tropických dnů využít klimatizované prostory radnice, infocentra nebo Žižkostela, kde se mohou ochladit, napít se vody a na chvíli si odpočinout. Městská část prostory...

29. července 2026  16:08

Kriminalisté dopadli muže, který platil falešnými eury. Už dřív tvrdil, že je našel

Kriminalisté dopadli muže, který opakovaně platil za své nákupy falešnými...

Pražští kriminalisté dopadli muže, který opakovaně platil falešnými eurobankovkami. Teď mu hrozí až pětileté vězení.

29. července 2026  15:48

„Rád bych vrátil peníze, ale nic jsem nezískal.“ Tresty pro falešné bankéře platí

Část organizované zločinecké skupiny falešných bankéřů u Vrchního soudu v Praze...

Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call-centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po sedmi letech vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud,...

29. července 2026  14:25

Muž na pražském letišti žertoval, že je terorista. Přišel kvůli tomu o dovolenou

ilustrační snímek

Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském Letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže, který neuváženě řekl, že je terorista. Přivolali policisty, kteří muže i jeho zavazadla...

29. července 2026  12:28

Nehoda čtyř aut zablokovala dálnici D6 před Prahou, škoda je půl milionu

ilustrační snímek

Dálnici D6 před Prahou zablokovala ve středu ráno nehoda čtyř aut. Neprůjezdný byl jeden jízdní pruh, tvořila se dlouhá kolona. Podle mluvčí středočeské policie Michaely Richterové nebyl při nehodě...

29. července 2026  7:41,  aktualizováno  11:35

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Útočník se na Berounsku pokusil znásilnit ženu, policie hledá muže z videa

Berounští kriminalisté se od 11. července zabývají závažným trestným činem,...

Policisté pátrají po neznámém muži, který se v noci na 11. července pokusil v Hořovicích na Berounsku na ulici znásilnit ženu. Napadená se bránila a útočník nakonec utekl. Kvůli prošetřování případu...

29. července 2026  9:09

Praha do ulic instalovala nová mlžítka, na území metropole jich je už padesát

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Praha zaokrouhlila počet mlžítek a osvěžítek v ulicích na padesát. Od května přibyly další tři, a to ve čtvrté městské části.

29. července 2026  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.