Dvojkou ODS pro podzimní obecní volby v Praze 1 bude místostarosta této městské části Tomáš Heres. Na předních místech kandidátní listiny je také politolog a vysokoškolský pedagog Daniel Kunštát, pedagožka a zastupitelka Eva Špačková nebo Robert Jandera. „Praha 1 má novou kandidátku. Kandidátku, za kterou si ODS stojí a která se dívá dopředu, ne dozadu,“ uvedla předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
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Dvořák byl vyloučen z ODS. O jeho konci rozhodla výkonná rada
ODS měl původně v Praze 1 vést do komunálních voleb bývalý starosta čtvrti Filip Dvořák. Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že Dvořák po otci zdědil majetek s nejasným původem v hodnotě 230 milionů korun. Vedení strany následně uvedlo, že Dvořák původ majetku dostatečně nevysvětlil a vyzvalo ho, aby od záměru kandidovat sám upustil. Dvořák to odmítl s odůvodněním, že není z ničeho obviněný.
Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro komunální volby, aby na listině nebyl Dvořák. Oblastní organizace ODS v Praze 1 ale poté oznámila, že nepředloží kandidátku vůbec a že místní členové ODS dostali povolení kandidovat za jiné subjekty. Výkonná rada strany pak Dvořáka z ODS vyloučila a rozhodla, že i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady kandidátku v první městské části postaví.
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17. července 2026