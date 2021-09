DOKUMENT: Odpověď pražského primátora Hřiba na kritiku od prezidenta Zemana

„Za poslední roky, co si pamatuji, pan prezident o Pražany neprojevil žádný zájem. V rámci svých výjezdů za občany se Praze vyhýbal a ani nikdy nenavštívil ve své funkci magistrát. Výzvu k rezignaci tak vnímám jako pouhé zapojení pana prezidenta do předvolební kampaně a doufám, že si jej pan Babiš i vykáže ve své kampani, která už dávno přesáhla hranice slušnosti i vkusu.

Stejně tak bych mohl i já v duchu tohoto folklóru vyzvat pana prezidenta ke zvážení jeho rezignace. Třeba kvůli hájení zájmů jiných mocností namísto České republiky v kauze ruských agentů a výbuchu ve Vrběticích, jeho neustálé snaze rozeštvávat společnost nebo kvůli neschopnosti dodat národu sílu v době koronavirové krize.

Když už ale nejvíc ze všeho záleží prezidentovi naší země na stavu silnic, předpokládám, že zítra pan prezident vyzve k rezignaci i ministra dopravy. Vždyť i na D1 jsou kvůli opravám uzavírky a zácpy. Mimochodem o žalostné dopravní situaci na této klíčové dopravní tepně svědčí i to, že pan prezident do Brna raději letěl 1. září letadlem, než aby jel autem po D1. Tato prezidentova cesta mimochodem stála po započítání amortizace letadla cca 450 tisíc korun. Kolik by za to asi bylo obědů pro školáky, o kterých mluvil ve svém projevu, nechávám k zamyšlení.

My silnice v Praze opravujeme proto, že jsme je převzali v neutěšeném stavu po předchozím vedení magistrátu pod vlajkou ANO. Dluh na opravách silnic byl neuvěřitelných 30 miliard Kč, jak vyčíslil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ). Zásadních oprav je proto letos víc než dříve. Všechny opravy jsou maximálně koordinované k tomu určeným koordinátorem. Na jednom místě tak probíhá v rámci jedné akce pokládka nového povrchu vozovky, a zároveň k tomu obnova inženýrských sítí nebo tramvajové trati. V důsledku to znamená, že se na jednom místě nebude kopat stále dokola, ale že se to udělá pořádně najednou. Je také nutné zmínit, že za posledních 10 let počet osobních aut v Praze vzrostl o třetinu, a tak se doprava zahušťuje a silnice čelí stále větší zátěži.

Situaci také nepřispěla populistická vyjádření některých politiků, například premiéra Babiše, o MHD v době vrcholící koronakrize. Přestože bezpečnost MHD potvrdily vědecké studie, tak celou řadu lidí přimělo toto strašení k přesednutí do aut. Já nicméně jezdím MHD do práce ze sídliště na Jižním Městě po prakticky celou dobu koronakrize a nenakazil jsem se.

Závěrem zvu pana prezidenta k návštěvě podhradí a setkání s Pražany, na které zatím nenašel ve svém programu čas.“

Primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib