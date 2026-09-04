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Policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích. V Rumunsku zadržela tři cizince

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  12:58
Výbuch, krádež 300 tisíc korun a pak úprk na elektrokoloběžkách. Takto se v květnu odehrálo vloupání do bankomatu v pražských Kunraticích. Policie nyní případ objasnila, dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadržení v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestných činů na Slovensku.

KRIMI

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Cizincům podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny hrozí až osmileté vězení.

„Celkem jsou zadrženy tři osoby, a to cizinci ve věku 30, 33 a 36 let, kteří jsou v současné chvíli ve vydávací vazbě v Rumunsku, odkud budou v rámci extradice převezeni na Slovensko, a poté poputují po odpykání trestu do České republiky,“ uvedl Hrdina.

Bankomat v obchodním centru v Dobronické ulici odpálili pachatelé v noci na 7. května. Ukradli z něj 300 tisíc korun, celkem podle Hrdiny způsobili škodu přes 900 tisíc.

Případ si převzali detektivové, kteří čin propojili s předchozím podobným případem v Česku. Jednoho z podezřelých se jim podařilo identifikovat, se ztotožněním druhého pomohli rumunští policisté.

Lupiči z odpáleného bankomatu vzali 300 tisíc. Ujeli na koloběžkách

Čeští vyšetřovatelé začali na případu podle Hrdiny spolupracovat i se slovenskými kolegy, a to poté, co v Bratislavě v červnu vybuchly dva bankomaty a provedení činu a popisy pachatelů byly stejné jako v Česku.

Policisté monitorovali pohyb podezřelých na území schengenského prostoru a z Rumunska dostali informaci o tom, že oba podezřelí míří znovu na Slovensko.

Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který pachatelé nad ránem odpálili. Policie po nich stále pátrá (7. května 2026)
Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který pachatelé nad ránem odpálili. Policie po nich stále pátrá (7. května 2026)
Kriminalisté a pyrotechnik zasahují u obchodního centra v pražských Kunraticích, kde pachatelé nad ránem odpálili bankomat. Policie po nich pátrá i s pomocí vrtulníku s termovizí (7. května 2026)
Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který pachatelé nad ránem odpálili. Policie po nich stále pátrá (7. května 2026)
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„Dva dny poté, co podezřelí přejeli hranice Schengenu, došlo k dalšímu skutku vloupání do bankomatu v Bratislavě, kdy se slovenským kolegům sice nepodařilo podezřelé zadržet na jejich území, ale podařilo se to kolegům z Rumunska při přejezdu maďarsko-rumunských hranic,“ popsal Hrdina.

Soud poslal do vazby podezřelé z výbuchu bankomatů, část peněz stihli utratit

O Velikonocích pražští kriminalisté řešili případ, při kterém pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici.

Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. O týden později policisté zadrželi a obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.

Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody.

Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.

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