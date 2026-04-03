Nádoby na tříděný odpad se rychle plní, někde už popeláři jezdí každý den

Juliana Hámová
  13:00
Přeplněné kontejnery, papírové krabice odložené vedle nich a nepořádek v ulicích. Na problém kolem tříděného odpadu si obyvatelé některých pražských městských částí stěžují opakovaně. Redakce iDNES.cz se obrátila na radnice městských částí s tím, proč se situace ani po stížnostech obyvatel nezlepšila. Podle jejich reakcí má problém více příčin – od omezeného prostoru pro další nádoby přes turistický ruch až po chování samotných lidí.
Vinohrady. Městská čtvrť se potýká s nedostatečnou kapacitou kontejnerů prakticky každý týden.

Stížnosti svých obyvatel na přeplněné nádoby na tříděný odpad dostává odbor životního prostředí Prahy 4 poměrně pravidelně, především v pondělí. „V drtivé většině se jedná o pondělní podněty, které reagují na zvýšenou víkendovou poptávku po odkládání tohoto druhu odpadu,“ řekl mluvčí Prahy 4 Aleš Berný.

Pokud se problém na konkrétním místě opakuje, radnice jej předává magistrátu nebo svozové firmě. Magistrát také pravidelně vyhodnocuje vytíženost jednotlivých stanovišť s tříděným odpadem, ale kvůli omezeným kapacitám problém neřeší tak aktivně.

„Stanoviště tříděných odpadů vyhodnocujeme, logicky však naši zaměstnanci nemohou celou Prahu detailně mapovat a kontrolovat v reálném čase všechna stanoviště,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Pokud jsou nádoby neustále přeplněné, může magistrát na žádost radnic upravit frekvenci svozu nebo počet nádob. Provoz systému je však rozdělen mezi více subjektů. Podzemní kontejnery například vlastní jednotlivé městské části.

Vinohrady. Městská čtvrť se potýká s nedostatečnou kapacitou kontejnerů prakticky každý týden.

Kromě veřejných kontejnerů v ulicích existují takzvaná domovní stanoviště ve vnitroblocích nebo přímo v bytových domech. Jejich naplněnost si musí hlídat samotní obyvatelé.

„Pravidelně se proto obracíme na SVJ, družstva a majitele bytových domů, aby se připojili k těm, kteří již mají tyto problémy vyřešeny a recyklují přímo ve svém domě. Zapůjčení popelnic na tříděný odpad i jejich vyvážení je zcela zdarma,“ řekl Martin Vokuš, mluvčí Prahy 7.

Problém je neukázněnost

V Praze 1 je situace komplikovaná hlavně v historickém centru. Umísťování dalších barevných kontejnerů zde omezuje památková ochrana a velké množství odpadu produkují také návštěvníci města, kteří jsou zde ubytovaní.

„Přeplňování nádob je způsobené kombinací několika faktorů. Objevuje se například zneužívání kontejnerů ze strany některých podnikatelských subjektů nebo to, že lidé nezmenšují objem odpadu,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejderová.

V některých lokalitách se podle ní kontejnery vyvážejí až sedm dní v týdnu, další výrazné navýšení frekvence proto podle radnice není vždy možné.

Všechny radnice se shodují, že magistrát by měl zajistit častější svoz tříděného odpadu. Mluvčí města na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že pokud někde kapacity nestačí, magistrát situaci kontinuálně se zástupci jednotlivých městských částí řeší. „Zaplněnost nádob na papír, případně multikomoditu, podléhá i sezonním výkyvům v rámci roku a posouzení bývá mnohdy subjektivní,“ dodal Hofman.

Vítr dělá nepořádek. Když kapacity nestačí, lidé odpadky postaví vedle košů, kde je rozfouká vítr po celé ulici.

Jednotlivé městské části zároveň upozorňují, že významnou roli hraje chování lidí. V Praze 6 se například kolem žlutých, zelených a modrých kontejnerů často objevuje také velkoobjemový odpad, který by měl skončit ve sběrném dvoře. „Lidé si bohužel zvykli, že pravidelný úklid kolem kontejnerů vše vyřeší, ale stojí to nemalé veřejné prostředky,“ řekl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Stejnou zkušenost mají i v Praze 9.

Papír a plast v ulicích Vinohrad

„Problém s přeplněností a nepořádkem kolem kontejnerů je z valné části způsoben neukázněností lidí, kteří nesešlapují PET lahve nebo netrhají krabice,“ uvedla mluvčí Prahy 9 Majka Kurková.

Odpadky mimo popelnice se nevyhýbají ani Vinohradům, jedné z nejžádanějších čtvrtí. Výjimkou zde nejsou rozfoukané plasty a papíry na ulici, jak dokazují i časté fotografie místních obyvatel na Facebooku. Podle Prahy 2, kam spadá část této čtvrti, se radnice snaží proti nepořádku bojovat edukací občanů, ale navýšení vývozu odpadu zatím neplánuje.

„Drobný rozfoukaný odpad uklízí například pracovníci strojního i ručního čištění při pravidelné údržbě komunikací, kterou řídí a organizuje Technická správa komunikací,“ vysvětlil Alexandr Komarnický z Pražských služeb.

Tato městská firma každý rok odstraní tisíce tun odpadu, který lidé nechávají kolem kontejnerů.

