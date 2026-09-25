Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Zasaženo je zhruba 15 tisíc obyvatel, což je 5133 odběrných míst. Týká se to obcí Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolena Voda, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby.
Zásobování obyvatel podle technického ředitele Středočeských vodáren Bohdana Soukupa není ohrožené. Vodárny intenzivně vzorkují celou vodovodní síť a jejich laboratoř podle zástupců společnosti pracuje na maximální kapacitu. Odstavení vrtů způsobilo výpadek v jímání vody, vodárny ho ale nahrazují vodou z vedlejšího prameniště.
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Kam všude kontaminace pronikla, zatím vodárny přesně nevědí. „Šíření mapujeme, snažíme se to přepínat na ty zdroje, o kterých víme, že kontaminované nejsou, a zamezit dalšímu šíření,“ řekl Soukup. V Odoleně Vodě jsou dva vodojemy, kontaminace se podle něj prokázala v jednom z nich, vodárny ho odstavily.
„Budeme muset čekat, až se nám vyplaví ta kontaminovaná voda z té sítě, ve které to dneska máme,“ dodal Soukup. Vodárny nyní podle vývoje výsledků vzorkování upravují zásobování a přepojují síť na zdroje, u kterých rozbory kontaminaci neprokázaly.
Možný zdroj je skládka
Generální ředitel vodáren Jakub Hanzl nepředpokládá, že by někdo kontaminoval vrty například úmyslným vylitím látky přímo do nich. Jímací území se podle něj rozkládá ve dvou údolích a nachází se v něm 41 vrtů, které jsou zabezpečené. Vodárny prověřovaly, zda se do areálů někdo nevloupal, nic takového ale nezjistily.
Vzhledem k rozloze území podle něj nelze vyloučit kontaminaci jiným způsobem. „Kousek, nedalo od našich jímacích zdrojů se nachází skládka, která dneska je relativně ve stavu, kdy asi nikdo úplně neví, co na ní je. Tak to je jeden z dalších možných zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít,“ řekl Hanzl. Jde podle něj o skládku Kosova Rokle.
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V zasažené oblasti mají vodárny 21 vlastních cisteren s pitnou vodou a další desítky cisteren jsou podle nich na cestě. Obce se však potýkaly s vyprodáním balené vody v obchodech. Dobrovolní hasiči i další občané do noci rozváželi zásoby zejména seniorům.
„Včera probíhalo prvotní náhradní zásobování u základní infrastruktury, to znamená u školy, školky, zdravotnického zařízení – takže převážně v centrální části obce,“ popsala pro iDNES.cz starostka obce Zdiby Eva Slavíková.
Zásadní otázkou také bylo, jak dostat pitnou vodu k seniorům. Například obec Řež do rozvozu zapojila dobrovolné hasiče. „Zajistili jsme vodu od Potravinové banky a v případě potřeby tak senioři dostávají prostřednictvím našich hasičů vodu v petkách,“ vysvětlila distribuční systém starostka Michaela Peigerová.
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Uvedla, že takto ve čtvrtek fungovali až do večerních hodin. „Od té doby zatím hasiči nevyjeli. Zajišťovali jsme nové zásoby vody a teď budeme dávat dohromady dnešní seznam, abychom vyslali hasiče k dalším osobám,“ upřesnila.
K vytváření seznamu využívají vlastní sociální komisi, která má zmonitorované potřeby občanů, a také místní znalost. „Pořád nejsme až tak velká obec, takže víme, kdo co potřebuje, případně jestli je imobilní a prostě není schopen si pro vodu dojít k cisterně,“ doplnila starostka s tím, že nádrže jsou v obci aktuálně dvě a další by měli dostat ze státních hmotných rezerv.
Dochází balená voda v obchodech
Podobně si počínali také pracovníci obecního úřadu v nedalekých Zdibech. Do pozdních hodin rozváželi vodu k seniorům a dalším, kteří ji potřebovali, a pokračují s tím i v pátek.
Zásoby obec nakoupila v blízkém supermarketu, kde ještě bylo pet lahví dostatek. Některé jiné obchody totiž byly rychle vyprodané. „Domluvili jsme se také s vedoucím jiné provozovny, že okamžitě navýší zásobování skladů pitnou vodou. První zavážka by měla proběhnout o půlnoci a přislíbili, že budou až do odvolání objednávat větší množství,“ popsala Slavíková.
V tuto chvíli mají Zdiby podle informací od starostky se Středočeskými vodárnami domluvené doplnění čtyř cisteren do dalších lokalit.
Nemáme dost informací, stěžuje si starostka
Starostka obce Řež iDNES.cz přiznala, že se spoluprací se Středočeskými vodárnami není příliš spokojena.
„Upřímně nemáme dostatek informací. Jednak mají obsazené telefonní linky, což je pochopitelné a na to se nedá zlobit. Nicméně abychom my jako obec dostali aktivně nějakou informaci, tak to se bohužel neděje a to nás dost mrzí,“ popsala.
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Naopak starostka sousedních Zdib Eva Slavíková hodnotí komunikaci kladně. „Jsem v úzkém kontaktu s provozním vedením Středočeských vodáren. V takováhle situaci upřednostňuji spíše provozní, okamžité kontakty, kam můžete kdykoli zavolat a dozvíte se to, co potřebujete. A to za mě běželo dobře,“ vyjádřila svou zkušenost.
Kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti, vodárny začaly intenzivněji monitorovat kvalitu vody. Dřívější výsledky splňovaly normy, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace. Hygienický limit pro olovo v pitné vodě je podle vyhlášky deset mikrogramů na litr, přičemž u dvou z 12 vzorků byl nadlimitní a činil 29,5 a 24,4 mikrogramu na litr.
Podle vodáren je pravděpodobný zdroj kontaminace známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Bližší informace ke zdroji vodárny neuvedly, neznají ho ani okolní obce a proto neví, jak dlouho bude situace trvat.