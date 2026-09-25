Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vodárny podaly kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Starostce vadí nedostatek informací

Autor: ,
  11:57aktualizováno  13:04
Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026)

Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026) | foto: Facebook obce Zdiby

Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
Do obce Zdiby přivezli cisterny kvůli kontaminaci vodovodu v Odoleně Vodě. (24....
V obci Zdiby kvůli nálezu olova ve vodovodu v Odoleně Vodě rozvážejí do nočních...
9 fotografií
Středočeské vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli nadlimitní koncentraci olova ve vodojemu v Odoleně Vodě, obrátily se i na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Nadlimitní množství zjistily po čtvrtečním měření v území Řepínský důl v 16 z 36 vrtů, 14 odstavily. Dotčené obce varovaly své občany, aby vodu nepili, nevařili z ní, ani ji nepoužívali k čištění zubů.

Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Zasaženo je zhruba 15 tisíc obyvatel, což je 5133 odběrných míst. Týká se to obcí Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolena Voda, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby.

Zásobování obyvatel podle technického ředitele Středočeských vodáren Bohdana Soukupa není ohrožené. Vodárny intenzivně vzorkují celou vodovodní síť a jejich laboratoř podle zástupců společnosti pracuje na maximální kapacitu. Odstavení vrtů způsobilo výpadek v jímání vody, vodárny ho ale nahrazují vodou z vedlejšího prameniště.

Voda v Odoleně Vodě už není pitná. Je v ní víc olova, než dovolují limity

Kam všude kontaminace pronikla, zatím vodárny přesně nevědí. „Šíření mapujeme, snažíme se to přepínat na ty zdroje, o kterých víme, že kontaminované nejsou, a zamezit dalšímu šíření,“ řekl Soukup. V Odoleně Vodě jsou dva vodojemy, kontaminace se podle něj prokázala v jednom z nich, vodárny ho odstavily.

„Budeme muset čekat, až se nám vyplaví ta kontaminovaná voda z té sítě, ve které to dneska máme,“ dodal Soukup. Vodárny nyní podle vývoje výsledků vzorkování upravují zásobování a přepojují síť na zdroje, u kterých rozbory kontaminaci neprokázaly.

Možný zdroj je skládka

Generální ředitel vodáren Jakub Hanzl nepředpokládá, že by někdo kontaminoval vrty například úmyslným vylitím látky přímo do nich. Jímací území se podle něj rozkládá ve dvou údolích a nachází se v něm 41 vrtů, které jsou zabezpečené. Vodárny prověřovaly, zda se do areálů někdo nevloupal, nic takového ale nezjistily.

Vzhledem k rozloze území podle něj nelze vyloučit kontaminaci jiným způsobem. „Kousek, nedalo od našich jímacích zdrojů se nachází skládka, která dneska je relativně ve stavu, kdy asi nikdo úplně neví, co na ní je. Tak to je jeden z dalších možných zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít,“ řekl Hanzl. Jde podle něj o skládku Kosova Rokle.

Salmonelózu újezdských školáků šetří kriminalisté, viníkovi hrozí i vězení

V zasažené oblasti mají vodárny 21 vlastních cisteren s pitnou vodou a další desítky cisteren jsou podle nich na cestě. Obce se však potýkaly s vyprodáním balené vody v obchodech. Dobrovolní hasiči i další občané do noci rozváželi zásoby zejména seniorům.

„Včera probíhalo prvotní náhradní zásobování u základní infrastruktury, to znamená u školy, školky, zdravotnického zařízení – takže převážně v centrální části obce,“ popsala pro iDNES.cz starostka obce Zdiby Eva Slavíková.

Zásadní otázkou také bylo, jak dostat pitnou vodu k seniorům. Například obec Řež do rozvozu zapojila dobrovolné hasiče. „Zajistili jsme vodu od Potravinové banky a v případě potřeby tak senioři dostávají prostřednictvím našich hasičů vodu v petkách,“ vysvětlila distribuční systém starostka Michaela Peigerová.

Za obtíže školáků z Újezdu může jídlo s prošlými vejci, nemocných je přes dvě stě

Uvedla, že takto ve čtvrtek fungovali až do večerních hodin. „Od té doby zatím hasiči nevyjeli. Zajišťovali jsme nové zásoby vody a teď budeme dávat dohromady dnešní seznam, abychom vyslali hasiče k dalším osobám,“ upřesnila.

K vytváření seznamu využívají vlastní sociální komisi, která má zmonitorované potřeby občanů, a také místní znalost. „Pořád nejsme až tak velká obec, takže víme, kdo co potřebuje, případně jestli je imobilní a prostě není schopen si pro vodu dojít k cisterně,“ doplnila starostka s tím, že nádrže jsou v obci aktuálně dvě a další by měli dostat ze státních hmotných rezerv.

Dochází balená voda v obchodech

Podobně si počínali také pracovníci obecního úřadu v nedalekých Zdibech. Do pozdních hodin rozváželi vodu k seniorům a dalším, kteří ji potřebovali, a pokračují s tím i v pátek.

Zásoby obec nakoupila v blízkém supermarketu, kde ještě bylo pet lahví dostatek. Některé jiné obchody totiž byly rychle vyprodané. „Domluvili jsme se také s vedoucím jiné provozovny, že okamžitě navýší zásobování skladů pitnou vodou. První zavážka by měla proběhnout o půlnoci a přislíbili, že budou až do odvolání objednávat větší množství,“ popsala Slavíková.

V tuto chvíli mají Zdiby podle informací od starostky se Středočeskými vodárnami domluvené doplnění čtyř cisteren do dalších lokalit.

Nemáme dost informací, stěžuje si starostka

Starostka obce Řež iDNES.cz přiznala, že se spoluprací se Středočeskými vodárnami není příliš spokojena.

„Upřímně nemáme dostatek informací. Jednak mají obsazené telefonní linky, což je pochopitelné a na to se nedá zlobit. Nicméně abychom my jako obec dostali aktivně nějakou informaci, tak to se bohužel neděje a to nás dost mrzí,“ popsala.

Kuchyni, kde se děti nakazily salmonelou, čeká kontrola. Ředitel se zastal vedoucí

Naopak starostka sousedních Zdib Eva Slavíková hodnotí komunikaci kladně. „Jsem v úzkém kontaktu s provozním vedením Středočeských vodáren. V takováhle situaci upřednostňuji spíše provozní, okamžité kontakty, kam můžete kdykoli zavolat a dozvíte se to, co potřebujete. A to za mě běželo dobře,“ vyjádřila svou zkušenost.

Kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti, vodárny začaly intenzivněji monitorovat kvalitu vody. Dřívější výsledky splňovaly normy, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace. Hygienický limit pro olovo v pitné vodě je podle vyhlášky deset mikrogramů na litr, přičemž u dvou z 12 vzorků byl nadlimitní a činil 29,5 a 24,4 mikrogramu na litr.

Podle vodáren je pravděpodobný zdroj kontaminace známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Bližší informace ke zdroji vodárny neuvedly, neznají ho ani okolní obce a proto neví, jak dlouho bude situace trvat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem

Průmyslový palác se otevírá veřejnosti. (24. září 2026)

Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...

První ochutnávka. Toto je nová lanovka na Petřín, takhle vypadá zevnitř

Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...

Lanová dráha na Petřín má svůj velký den. Po dvouleté rekonstrukci se jí opět svezou cestující. Tedy přesněji: v pondělí v podvečer se jí jako první projedou novináři a fotografové, do pravidelného...

Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Pražské koleje Kajetánka v Břevnově

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...

Vodárny podaly kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Starostce vadí nedostatek informací

Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026)

Středočeské vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli nadlimitní koncentraci olova ve vodojemu v Odoleně Vodě, obrátily se i na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP)....

25. září 2026  11:57,  aktualizováno  13:04

Salmonelózu újezdských školáků šetří kriminalisté, viníkovi hrozí i vězení

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Zdravotní obtíže žáků ze základní školy v Újezdu nad Lesy šetří policie jako podezření ze spáchání trestného činu. Viníkovi hrozí až dvouletý trest vězení. Salmonelóza byla do dnešního dopoledne...

25. září 2026  11:45,  aktualizováno  12:18

Zoo Praha oslaví 95. výročí. Přijďte v kostýmu ze 30. let a nechte si vytvořit účes z té doby

ilustrační snímek

Od prvního otevření pražské zoo uplyne v pondělí 28. září 95 let. Právě odkazem na 30. léta se zahrada rozhodla své narozeniny oslavit a pro návštěvníky připravila speciální program. Nebudou chybět...

25. září 2026  11:09

Řidička na Čechově mostě v centru Prahy vjela na chodník, srazila dva chodce

Nehoda na Čechově mostě. Řidička vjela na chodník a srazila chodce. (25. září...

Policie zasahuje na Čechově mostě v centru Prahy, kde řidička osobního auta vjela na chodník a srazila chodkyni a chodce. Jeden člověk při střetu utrpěl závažná poranění, momentálně je v umělém...

25. září 2026  9:51,  aktualizováno  10:04

Kuchyni, kde se děti nakazily salmonelou, čeká kontrola. Ředitel se zastal vedoucí

Radnice Prahy 21 nabízí rodinám zasaženým nákazou v Újezdě pomoc v podobě...

Školní kuchyně v Újezdu nad Lesy, kde připravili jídlo, po jehož konzumaci onemocnělo více než 200 lidí, projde kontrolou. Oznámil to ředitel školy. Zároveň se zastal vedoucí zařízení. Dodal, že za...

25. září 2026  9:37

Opilá řidička předjížděla kolonu a srazila chodce, muž má vážné zranění hlavy

Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....

Opilá řidička ve čtvrtek večer srazila v pražské Libuši chodce, oznámila policie. Vážně zraněného muže okolo 35 let převezla záchranná služba do nemocnice. Ke střetu došlo v Meteorologické ulici.

22. září 2026  20:29,  aktualizováno  25. 9. 9:26

Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo

Nehoda na Pražském okruhu. Zemřeli dva cizinci, další lidé byli zraněni. (25....

Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.

25. září 2026  7:31

Zářijové stěhování se lidem prodraží. Výstavba sice zrychluje, Praha ale zaostává

ilustrační snímek

Na konci letošního 2. čtvrtletí v metropoli rekordně narostla bytová výstavba, dostupnost bydlení to ale stále neřeší. Navíc v porovnání s evropskými metropolemi Praha stále zaostává. Odpověď, jak...

25. září 2026  7:30

Šampionáty v zimě, Evropa bez hvězdného lesku. Velké peníze víří ženský basketbal

Basketbalistky pražského USK slaví euroligový triumf.

Že už teď je leccos jinak? Za rohem čeká nová doba. Prostředí ženského basketbalu v Evropě se po sezoně 2026/27 výrazně promění. FIBA, její evropská část, národní federace a představitelé soutěží...

25. září 2026  6:39

Ty mi budeš vyhrožovat? Pražský strážník srazil bezdomovce, chodkyně ho natočila

Premium
Strážník v akci. Incident v Jeronýmově ulici v Praze 4 se tento týden objevil...

Na dva tábory rozdělilo diváky video ostrého zákroku strážníka městské policie vůči bezdomovci. „Řekl: Ty mi budeš vyhrožovat? A sundal ho,“ popsal svědek nestandardní zásah. Ten na telefon zachytila...

25. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policie zasahovala v Praze ve VZP a desítce farmaceutických firem

ilustrační snímek

Policie ve čtvrtek zasahovala v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a zhruba v deseti farmaceutických společnostech. Podle Zdravotnického deníku prověřuje dohody, které pojišťovna s firmami...

24. září 2026  22:22,  aktualizováno  22:33

Voda v Odoleně Vodě už není pitná. Je v ní víc olova, než dovolují limity

ilustrační snímek

Vodu z vodojemu v Odoleně Vodě není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenou Vodu,...

24. září 2026  20:16,  aktualizováno  22:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde