Voda v oblasti Odolena Voda splnila hygienické limity, pitná však i nadále není

Jeden ranní vzorek z Dolan obsahoval deset mikrogramů olova na litr, tedy přesně hodnotu hygienického limitu, ostatní rozbory naměřily nižší hodnoty. V horním vodojemu v Odoleně Vodě i v Máslovicích byly úterní zveřejněné hodnoty pod limitem. Vyplývá to z výsledků rozborů, které Středočeské vodárny zveřejnily k 17:15.
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Všechna opatření podle nich zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli trvá šestým dnem.
Vodárny v úterý začaly s postupnou kontrolou vody přímo v distribuční síti. Dosud podle nich prioritně odebíraly vzorky ve vodojemech, ze kterých jsou jednotlivé obce zásobovány. Monitoring pokračuje denně na více než 25 místech skupinového vodovodu. Distribuční síť je podle vodáren nyní zásobována pouze z nekontaminovaných zdrojů a vodárny ji postupně proplachují.
V pondělí ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27,7 mikrogramu olova na litr, dva pozdější odběry už limit splnily. Úterní zveřejněný výsledek z Máslovic byl nižší než jeden mikrogram na litr. V horním vodojemu v Odoleně Vodě byly v úterý oba zveřejněné výsledky rovněž nižší než jeden mikrogram.
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Omezení kvůli kontaminaci vody olovem platí od čtvrtka. Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření, náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren. Nadlimitní množství olova zjistily vodárny v jímacím území Řepínský důl v 16 z 36 kontrolovaných vrtů, 14 z nich odstavily.
Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let. Souvislost skládky s kontaminací zatím potvrzená není.
Situací se v úterý zabývala také Bezpečnostní rada Středočeského kraje, jejího jednání se zúčastnil technický ředitel Středočeských vodáren a zástupci krajského odboru životního prostředí, uvedl kraj na facebooku. „Středočeský kraj je připraven poskytnout městu Mělník dotaci z havarijního fondu na odbornou analýzu skládky, pakliže o to budeme ORP (obcí s rozšířenou působností) Mělník požádáni,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).
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Policie v úterý sdělila, že kontaminaci prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Případem se začala zabývat z moci úřední na základě informací z tiskové konference, následně obdržela také trestní oznámení vodáren podané prostřednictvím okresního státního zastupitelství.
Pro další postup budou podle policie zásadní odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje nadlimitní koncentrace olova.