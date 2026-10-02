Voda v oblasti Odolena Voda je opět pitná, oznámili správci. Kontroly pokračují

„Opakované rozbory potvrdily nezávadnost pitné vody ve všech lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena Voda,“ napsaly Středočeské vodárny na svém webu.
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Voda v oblasti Odolena Voda splnila hygienické limity, pitná však i nadále není
„Z hlediska sledovaného ukazatele – obsahu olova – splňuje voda stanovené hygienické limity. Je proto vhodná k běžnému užívání včetně pití a přípravy pokrmů,“ dodaly.
U částí domovních rozvodů, které nebyly dlouhou dobu používány, se nicméně doporučuje nechat vodu odtékat po dobu 5 až 10 minut.
Podle vodáren bude nadále probíhat podrobný monitoring kvality vody a to včetně víkendů. „Pokud uvidíte naše pracovníky při proplachování, neznamená to automaticky překročení limitních koncentrací,“ upozornily.
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Vodárny znovu našly ve vodě olovo. V Postřižíně překročilo limit trojnásobně
Vodu z vodojemu v Odoleně Vodě nebylo možné používat k pití od čtvrtka 24. září. Odběry tehdy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Omezení platilo pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli.
Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenou Vodu, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby.