Dopravu v Nuslích omezuje porucha trakčního vedení, tramvaje jezdí odklonem

  10:26
V pražských Nuslích nejezdí tramvaje v důsledku poruchy trakčního vedení. Dotčené jsou linky 3, 11 a 14. V úseku Náměstí Bratří Synků - Spořilov je zavedena náhradní autobusová doprava X11. Předpokládané obnovení provozu je v 11:30.
V pražských Nuslích je ochabená tramvajová doprava v důsledku poruchy trakčního vedení. (19. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kromě náhradní autobusové dopravy lze v postiženém úseku využít také pravidelné autobusové linky 135, 136 a 213 v úseku Spořilov – Chodovská a v úseku Chodovská - Michelská linku 188.

Tramvajová linka číslo 11 je oboustranně vedena po odklonové trase, stojí na webu Pražské integrované dopravy (PID). Vede po trase z Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Vozovna Pankrác. Zpět směrem do centra se vrací mimo svůj jízdní řád.

Po odklonové trase je oboustranně vedena také linka 14, její trasa nyní vede takto: Divadlo Na Fidlovačce - Otakarova - Bohemians - Čechovo náměstí (ulice Minská).

K poruše došlo před devátou hodinou ranní. „Předpoklad obnovení provozu cca v 11:30 hod.,“ stojí na webu PID.

19. března 2026  7:30,  aktualizováno  10:34

Dopravu v Nuslích omezuje porucha trakčního vedení, tramvaje jezdí odklonem

